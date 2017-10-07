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14 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

BURSA, (DHA)- BURSA merkezli 14 ilde eş zamanlı Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı

07 Ekim 2017 16:32

BURSA, (DHA)- BURSA merkezli 14 ilde eş zamanlı Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuryet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kadın yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda örgüde maddi ve manevi destek sağladıkları öne sürülen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Erzincan, Hatay ve Sakarya\'nın arasında bulunduğu 14 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 32 kişiden 19\'u gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 13 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirilirken gözaltına alınanların sorgulanmalarına başlandı. 


 

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