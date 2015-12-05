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Spor

14 haftada 34 farklı teknik direktör gören PTT 1. Lig dünya rekoru kırdı

PTT 1. Lig'deki 18 takımın 13'ü teknik direktör değişikliği yaptı

05 Aralık 2015 23:08

PTT 1. Lig'de, ilk 13 haftada 18 takım 13'ü teknik direktörünü değiştirdi ve 34 farklı isim 'teknik direktör' olarak sahaya çıktı. Bu rakam, dünya rekoru olarak kayıtlara geçti. Teknik patron değiştirmeyen takımlar; Adana Demirspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Göztepe ve Samsunspor oldu.

PTT 1. Lig adlı Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, sadece 14 haftada bu kadar çok teknik direktör değiştirilmesi ise bir dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.

PTT 1. Lig'de sezon başından bu yana görev yapan teknik direktörlerin listesi şöyle:
 

1461 TRABZON
Hamdi Zıvalıoğlu 13 maç


ADANA DEMİRSPOR
Osman Özköylü 13  maç


ADANASPOR
Eyüp Arın 11 maç
Engin İpekoğlu 2 maç


ALANYASPOR
Erhan Altın 5 maç
Mustafa Comunak 2 maç
Hüseyin Kalpar 6 maç


ALTINORDU
Hüseyin Eroğlu 13 maç


BALIKESİRSPOR
Erkan Sözeri 7 maç
Muhammed Yılmaz 4 maç
Fikret Yılmaz 2 maç


BOLUSPOR
Özcan Bizati 5 maç
Cüneyt Karakuş 8 maç


DENİZLİSPOR
Mehmet Altıparmak 11 maç
Ali Yalçın 2 maç


ELAZIĞSPOR
Bayram Bektaş 11 maç 
İbrahim Üzülmez 2 maç


GAZİANTEP BŞB
Hakan Kutlu 13 maç


GİRESUNSPOR
Sefer Yılmaz 8 maç
Erkan Sözeri 5 maç


GÖZTEPE
Metin Diyadin 13 maç


KARDEMİR KARABÜKSPOR
Hüseyin Kalpar 6 maç
Levent Açıkgöz  1 maç
Elvir Baliç 6 maç


KARŞIYAKA
Cüneyt Dumlupınar 6 maç
Kemal Özdeş 7 maç


KAYSERİ ERCİYESSPOR
Alaaddin Demirözü 7 maç
Timuçin Bayazıt 6 maç


SAMSUNSPOR
Ümit Özat 13 maç


ŞANLIURFASPOR
Engin Korukır 4 maç
Hüseyin Dağ 8 maç
Tugay Kerimoğlu 1 maç
YENİ MALATYASPOR
Yücel İldiz 7 maç
İrfan Buz 6 maç

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