14 haftada 34 farklı teknik direktör gören PTT 1. Lig dünya rekoru kırdı

PTT 1. Lig'de, ilk 13 haftada 18 takım 13'ü teknik direktörünü değiştirdi ve 34 farklı isim 'teknik direktör' olarak sahaya çıktı. Bu rakam, dünya rekoru olarak kayıtlara geçti. Teknik patron değiştirmeyen takımlar; Adana Demirspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Göztepe ve Samsunspor oldu.

PTT 1. Lig adlı Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, sadece 14 haftada bu kadar çok teknik direktör değiştirilmesi ise bir dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.

PTT 1. Lig'de sezon başından bu yana görev yapan teknik direktörlerin listesi şöyle:



1461 TRABZON

Hamdi Zıvalıoğlu 13 maç



ADANA DEMİRSPOR

Osman Özköylü 13 maç



ADANASPOR

Eyüp Arın 11 maç

Engin İpekoğlu 2 maç



ALANYASPOR

Erhan Altın 5 maç

Mustafa Comunak 2 maç

Hüseyin Kalpar 6 maç



ALTINORDU

Hüseyin Eroğlu 13 maç



BALIKESİRSPOR

Erkan Sözeri 7 maç

Muhammed Yılmaz 4 maç

Fikret Yılmaz 2 maç



BOLUSPOR

Özcan Bizati 5 maç

Cüneyt Karakuş 8 maç



DENİZLİSPOR

Mehmet Altıparmak 11 maç

Ali Yalçın 2 maç



ELAZIĞSPOR

Bayram Bektaş 11 maç

İbrahim Üzülmez 2 maç



GAZİANTEP BŞB

Hakan Kutlu 13 maç



GİRESUNSPOR

Sefer Yılmaz 8 maç

Erkan Sözeri 5 maç



GÖZTEPE

Metin Diyadin 13 maç



KARDEMİR KARABÜKSPOR

Hüseyin Kalpar 6 maç

Levent Açıkgöz 1 maç

Elvir Baliç 6 maç



KARŞIYAKA

Cüneyt Dumlupınar 6 maç

Kemal Özdeş 7 maç



KAYSERİ ERCİYESSPOR

Alaaddin Demirözü 7 maç

Timuçin Bayazıt 6 maç



SAMSUNSPOR

Ümit Özat 13 maç



ŞANLIURFASPOR

Engin Korukır 4 maç

Hüseyin Dağ 8 maç

Tugay Kerimoğlu 1 maç

YENİ MALATYASPOR

Yücel İldiz 7 maç

İrfan Buz 6 maç