14. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 14. haftanın hakemlerini açıkladı.
14. hafta karşılaşmalarının programı ve hakemleri şöyle
9 Aralık Cuma
20.00 Trabzonspor-Adanaspor (Hüseyin Avni Aker): Özgür Yankaya
10 Aralık Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi): Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Arena): Bülent Yıldırım
19.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Ankara 19 Mayıs): Ümit Öztürk
11 Aralık Pazar
13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu): Mete Kalkavan
16.00 Akhisar Belediyespor-Osmanlıspor (Manisa 19 Mayıs): Alper Ulusoy
19.00 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye): Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Gaziantepspor (Türk Telekom Arena): Halil Umut Meler