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Spor

14. hafta hakemleri açıklandı

Beşiktaş ve Bursaspor'u karşı karşıya getiren karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek

08 Aralık 2016 18:08

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 14. haftanın hakemlerini açıkladı.


14. hafta karşılaşmalarının programı ve hakemleri şöyle

9 Aralık Cuma

20.00 Trabzonspor-Adanaspor (Hüseyin Avni Aker): Özgür Yankaya

10 Aralık Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi): Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Arena): Bülent Yıldırım

19.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Ankara 19 Mayıs): Ümit Öztürk

11 Aralık Pazar

13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu): Mete Kalkavan

16.00 Akhisar Belediyespor-Osmanlıspor (Manisa 19 Mayıs): Alper Ulusoy

19.00 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye): Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Gaziantepspor (Türk Telekom Arena): Halil Umut Meler

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