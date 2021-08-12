14 gün süren Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti. Pakdemirli, Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangınla ilgili, "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı" dedi.

Burdur'un Bucak ilçesine gelen Pakdemirli, helikopterle orman yangının etkili olduğu alanları inceledi.

Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi alan Pakdemirli, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, orman yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

"Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı" diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Özellikle 15 gündür devam eden, yangınlar silsilesi ve son halkası olan Köyceğiz de kontrol altına alınmış odu. Manavgat'ta bir yangın çıkmıştı, o kontrol altına alındı. Şu an itibarıyla Burdur'dayız. Çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Saat 12.00 civarında çıkan yangına 12.10'da ilk müdahale araçlarımızla müdahale edildi. Burdur Bucak Çobanpınarı köyünde çıkan yangında şu ana kadar 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı."

Pakdemirli, tahliye edilen vatandaşların genelde ya yurtlara yerleştiğini ya da akrabalarının yanına gittiğini belirterek, vatandaşların tahliyesinin dışında ayrıca hayvan tahliyesi de yapıldığını söyledi.

Yangına 6 uçak, 11 helikopter, 76 arazöz, 37 iş makinesiyle müdahale edildiğini anlatan Pakdemirli, "Şu an itibarıyla Batı ve Güneybatı cephesi kontrol altında gözüküyor. Helikopterden de gerekli incelemeleri yaptık. En yakın zamanda kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar yangının etki alanı 300 hektar civarında gözüküyor. Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık, adli merciler araştırmalarına devam ediyorlar." ifadesini kullandı.