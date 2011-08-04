14 generale 1 yıl uzatma





T24 - Kritik YAŞ’ın üçüncü gününde 14 tutuklu generalle ilgili sıkıntı 1 yıl temdit (uzatma) formülü ile aşıldı. Komutanların emekli edilmesinden yana olan hükümet, bir defaya mahsus olmak üzere uzatma formülünü kabul etti.







Başbakan Erdoğan başkanlığındaki kritik YAŞ toplantısının 3 günlük olağan çalışmaları dün sona ererken, komutanların istifasına neden olan 14 tutuklu general ile ilgili krizin “bir yıl temdit” (uzatma) formülü ile aşıldığı öğrenildi. Tutuklu generallerin emekliliğinden yana olan hükümet, temdit formülünü, “bir defaya mahsus olmak üzere” kabul etti.





Milliyet'in haberine göre, YAŞ’ın dünkü toplantısında 2,5 saatlik çalışma yapılabildi. YAŞ, bu yıl 3 günde sadece 9 saat toplantı yapmış oldu. Dünkü toplantıda, tümgeneralliğe yükselen tuğgeneraller ile tuğgenerallik ve tuğamiralliğe yükselen albayların durumları görüşüldü. Terfi sırasında 3 tutuklu tuğgeneral ve tuğamiral ile 58 tutuklu kurmay albay bulunması nedeniyle dünkü toplantıda da tıkanmalar yaşandı.





1 yılda biter mi?





Cumhurbaşkanı Gül’ün, dün YAŞ üyelerine verdiği iftar yemeğinden sonra ortaya çıkan tablo, Koşaner ve kuvvet komutanlarının görevi bırakmalarına yol açan, hükümetin, tutuklu 14 generalin emekliye sevk edilmesine yönelik ısrarı ile ilgili düğümün çözüldüğünü ortaya koydu. Tutuklu 14 general ve generallerle aynı durumda olan 58 kurmay subaydan büyük bölümünün emekli olmasına yönelik ısrarını sürdüren hükümet ile Gül, özellikle 14 general için “temdit” kararı verilmesini isteyen askerle, “Bir defalığına mahsus, 1 yıl temdit” formülü üzerinde uzlaştı. Böylece, komutanların istifa krizi ile başlayan YAŞ, 14 generalin emekliliği konusu ikinci bir krize dönüşmeden sonuçlanmış oldu. Ancak komutanların yargılandığı davaların 1 yıl içinde bitmesi zor olduğundan, gelecek yıl, benzer bir sorunla karşılaşabilecek ve bu durumda komutanların emekliye sevki gerekebilecek.



Şura’da alınan terfi ve atama kararları ile temdit işlemlerine son şeklinin Gül’ün dün akşam saatlerinde düzenlediği iftar yemeğinde ve sonrasında verildiği öne sürüldü. Gül’ün terfisine çekince koyduğu belirtilen Genelkurmay 2. Başkanı Org. Aslan Güner’in Harp Akademileri Komutanlığı, İstanbul’daki 1. Ordu ya da İzmir’de Ege Ordusu Komutanlığı’na atanacağı, Harp Akademileri olasılığının daha güçlü olduğu kaydedildi.





Komuta kademesi belli





Kuvvet komutanları ile orgeneral ve oramiral atamalarına ise son şekli verildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanacak ve Orgeneral Saldıray Berk emekliye sevk edilecek. İnternet Andıcı soruşturmasının sanıklarından Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler’in EDOK Komutanlığı’na atanacağı belirtiliyor. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük’ün Jandarma Genel Komutanlığı’na, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu’nun 2. Ordu Komutanlığı’na, Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel’in de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atanması bekleniyor. Donanma Komutanlığı’na ise Güney Deniz Saha Komutanı Nusret Güner’in atanacağı ifade ediliyor.

3. Kolordu Komutanı Korgeneral Hulusi Akar’ın ise orgeneralliğe terfi edilerek Genelkurmay 2. Başkanlığı’na getirilebileceği konuşuluyor. Bu durumda Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna 2015’te Orgeneral Kalyoncu, 2017’de ise Akar oturabilecek.





Hava sıkıntılı





Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı’nın tutuklu bulunması nedeniyle terfi sırasındaki tek korgeneral Hava Lojistik Komutanı Mehmet Erten’in Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilebileceği konuşuluyordu. Buna karşılık, uzun yıllar boyunca muharip filolarda görev yapmamış olmasının atamasını zora soktuğu, buna rağmen komutanlığa atanabileceği kulislere yansıdı. Kulislerde Korgeneral Abidin Ünal’ın vekaleten kuvvet komutanlığına getirildiği de konuşuldu. YAŞ’ın 4. gün toplantısı bugün Genelkurmay Karargâhı’nda saat 10.00’da toplanacak. Terfilerin bugün kamuoyuna açıklanması bekleniyor.





İftarda sıcak atmosfer





Cumhurbaşkanı Gül’ün YAŞ üyelerine verdiği iftar Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda yapıldı. Konuta YAŞ üyesi orgeneraller arka arkaya ve iddiaların aksine tam kadro geldiler. Genelkurmay Başkanvekili Orgeneral Necdet Özel ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu aynı arabayla iftara geldi. Komutanların ardından Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz konuta gelirken, son olarak Başbakan Erdoğan konuta girdi. İftarda davetlilere, iftariye tabağı, şehriyeli tavuk çorba, zeytinyağlı mini enginar dolma, yeşil salata, fırın ağzı, Meksika fasulyeli köz patlıcan sotesi ve künefe ikram edildi.





Cumhurbaşkanlığı’ndan yemeğe ilişkin dağıtılan fotoğraf ve videolarda “YAŞ’ta kriz bitti” havasının hakim olması, fotoğrafların bu duruma özel olarak servis edilmesi dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yılki YAŞ fotoğraflarında kriz havası görüntülere yansımıştı.

Oturma düzeninin protokol kurallarına harfiyen uyduğu görülen yemekte, Gül’ün sağında ve solunda Genelkurmay Başkanvekili Orgeneral Özel ile EDOK Komuta

nı, bu YAŞ’ta emekliye sevk edilmesi beklenen Orgeneral Saldıray Berk oturdu.

Başbakan’ın iki yanında ise Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Aslan Güner yer aldı.





Terör zirvesi





Başbakan Erdoğan, son günlerde artan terör olaylarının ardından bugün 12.00’de Başbakanlık Merkez Bina’da sivil ve askeri yetkililerin katılacağı bir güvenlik toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıya Genelkurmay Başkanvekili Necdet Özel başkanlığındaki askeri heyetin de katılacağı belirtildi.





UZATMA ALAN İSİMLER





YAŞ toplantısında ilk kez temdit alan üç isim 8. Kolordu Komutanı Korg. Mustafa Korkut Özarslan, Harp Filo Komutanı Tüma. Haydar Mücahit Şişlioğlu, 2. Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı Tümg. Beyazıt Karataş oldu. Tartışmalara konu olan ve geçen yıl temdit aldıktan sonra bu yılda temdit aldığı belirtilen tutuklu komutanlar, şunlar:

- EDOK Muharebe Destek Eğitim Komutanı Korg.Nejat Bek, geçen yıl temdit aldı

- Harp Akademileri Kurmay Başkanı Tümg. Ahmet Yavuz, 2 kez temdit aldı

- KKK Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümg. Salim Erkal Bektaş, 2 kez temdit aldı

- 52. Taktik Zırhlı Tümen Komutanı Tümg. Abdullah Dalay, geçen yıl temdit aldı

- Ulaştırma Personel Okulu Komutanı Tümg. İhsan Balabanlı, geçen yıl temdit aldı

- Harita Genel Komutanvekili Tümg. Gürbüz Kaya, geçen yıl temdit aldı, açıkta

- 4. Mekanize Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğg. Kasım Erdem, geçen yıl temdit aldı

- Kuzey Deniz Saha Komutanı Kora. Mehmet Otuzbiroğlu, geçen yıl temdit aldı

- DKK Personel Başkanvekili Tuğa. Abdullah Gavremoğlu, 2 kez temdit aldı, açıkta

- Denizaltı Filo Komutanı Tuğa. Ahmet Türkmen, geçen yıl temdit aldı

- Hava Eğitim Komutanı Korg. Ziya Güler, geçen yıl temdit aldı

- 1. Hava Kuvveti Komutanı Korg. Korcan Pulatsü, geçen yıl temdit aldı

- Jandarma Denetleme Başkanvekili Tümg. Halil Helvacıoğlu, 2 kez temdit aldı, açıkta

- Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğg. Ali Aydın, 2 kez temdit aldı