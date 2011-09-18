-14. Fehmi Kızıl Turnuvası sona erdi İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - 14. Fehmi Kızıl Tenis Turnuvası İstanbul'da sona erdi. TED Kulübü Tesisleri'nde, DRD Derindere Filo Kiralama ile TED Kulübü'nün birlikte organize ettiği turnuvaya, aralarında ünlü isimler Hülya Avşar, Ferhat Göçer ve Harun Tan'ın yer aldığı 500 tenisçi katılırken, yaş kategorilerine göre karşılaşmalar oynandı. Turnuvada, 18+ tek bayanlarda Deniz Gediz, 35+ tek bayanlarda Birnur İşçi, 40+ tek bayanlarda Malka Sultani, 45+ tek Bayanlarda Filiz Mergen birinci olurken, 18+ tek erkeklerde Selçuk Baştürk, 35+ tek erkeklerde Kemal İşcan, 45+ tek erkeklerde Ali Gençsoy ve 55+ tek erkeklerde ise Ersin Örtmen ilk sırayı elde etti. Öte yandan, 14. Fehmi Kızıl Tenis Turnuvası'nın 35+ karışık çiftler kategorisinde Hülya Avşar-Metin Gürel ikilisi birinci oldu.