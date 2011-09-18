T24 LogoT24 Logo
Spor

14. Fehmi Kızıl Turnuvası sona erdi İSTANBUL (A.A)

18 Eylül 2011 18:20

-14. Fehmi Kızıl Turnuvası sona erdi İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - 14. Fehmi Kızıl Tenis Turnuvası İstanbul'da sona erdi. TED Kulübü Tesisleri'nde, DRD Derindere Filo Kiralama ile TED Kulübü'nün birlikte organize ettiği turnuvaya, aralarında ünlü isimler Hülya Avşar, Ferhat Göçer ve Harun Tan'ın yer aldığı 500 tenisçi katılırken, yaş kategorilerine göre karşılaşmalar oynandı. Turnuvada, 18+ tek bayanlarda Deniz Gediz, 35+ tek bayanlarda Birnur İşçi, 40+ tek bayanlarda Malka Sultani, 45+ tek Bayanlarda Filiz Mergen birinci olurken, 18+ tek erkeklerde Selçuk Baştürk, 35+ tek erkeklerde Kemal İşcan, 45+ tek erkeklerde Ali Gençsoy ve 55+ tek erkeklerde ise Ersin Örtmen ilk sırayı elde etti. Öte yandan, 14. Fehmi Kızıl Tenis Turnuvası'nın 35+ karışık çiftler kategorisinde Hülya Avşar-Metin Gürel ikilisi birinci oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24