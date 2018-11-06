14 farklı suçtan kaydı bulunan zanlı serbest bırakıldı

İstanbul Beyoğlu'nda polis helikopterine lazer tutarak uçuş güvenliğini tehlikeye sokan kişi yakalandı.

Yakalanan E.K.'nin “Kasten Öldürme", 6 kez “Uyuşturucu Madde Kullanmak", “İşyerinden Hırsızlık", “Otodan Hırsızlık", “Parada Sahtecilik", “ Kapkaç", “Kasten Yaralama", “Tehdit-6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", “Aile İçi Şiddet" konularından olmak üzere toplam 14 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

E.K.'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca “Kamu Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem yapılırken “Sivil Havacılık Kanununa Muhalefet" suçundan ise 10 bin TL idari para cezası verildi.

E.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.