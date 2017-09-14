14 Eylül Perşembe Spor Gündemi

(Özel) TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz, American Express İstanbul Challenger ile açıklamalarda bulundu

\"2003 yılında en iyi Challenger, 2015 yılında da en uzun soluklu Challenger ödülünü aldık\"

\"Amacımız turnuvanın 70\'inci yılında dünyanın en iyi Challenger\'ı olmak\"

PORTEKİZ BASININDA BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ

Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto\'yu 3-1 mağlup etmesinin ardından Portekiz basını, \"Porto tat vermedi\" ve \"Kartalın gücü ejderhayı yendi\" şeklinde başlıklar attı.

UEFA AVRUPA LİGİ\'NDE GRUP İLK MAÇLARI OYNANACAK

C Grubu\'nda yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir, saat 20.00\'de başlayacak maçta Bulgaristan temsilcisi Ludogorets\'i konuk edecek.

Bir diğer temsilcimiz Atiker Konyaspor ise I Grubu maçında saat 22.05\'te Fransa\'nın Olympique Marsilya ekibi ile deplasmanda karşılaşacak.

FENERBAHÇE

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürecek.

13.07 Hakan Dinçay\'ın cenazesi, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii\'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı\'na defnedilecek.

GALATASARAY

18.00 Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına devam edilecek.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

11.30 Spor ve Aktif Yaşam Fuarı\'nın açılışına spor camiasından bir çok isim katılacak.

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNALİ

21:30 İspanya - Slovenya

NAZİLLİ BELEDİYESPOR\'UN TESİSLERİ AÇILACAK

14.00 İkinci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor\'un profesyonel takımının kullanımı için Nazilli Belediyesi\'nin Yeni Sanayi Mahallesi\'nde inşa edilen Yıldırım Demirören Tesisleri, TFF başkan vekili Hüsnü Güleri ve Ali Dürüst tarafından açılacak

UEFA AVRUPA LİGİ

20.00 Kopenhag (Danimarka) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

20.00 Zlin (Çekya) - Sheriff (Moldova)

20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympique Lyon (Fransa)

20.00 Atalanta (İtalya) - Everton (İngiltere)

20.00 Rijeka (Hırvatistan) - AEK (Yunanistan)

20.00 Austria Wien (Avusturya) - Milan (İtalya)

20.00 Medipol Başakşehir - Ludogorets (Bulgaristan)

20.00 Hoffenheim (Almanya) - Braga (Portekiz)

20.00 Young Boys (İsviçre) - Partizan (Sırbistan)

20.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Skenderbeu (Arnavutluk)

20.00 Slavia Prag (Çekya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.00 Villarreal (İspanya) - Astana (Kazakistan)

22.05 Real Sociedad (İspanya) - Rosenborg (Norveç)

22.05 Vardar (Makedonya) - Zenit (Rusya)

22.05 Vitesse (Hollanda) - Lazio (İtalya)

22.05 Zulte Waregem (Belçika) - Nice (Fransa)

22.05 Hertha Berlin (Almanya) - Athletic Bilbao (İspanya)

22.05 Zorya (Ukrayna) - Östersunds (İsveç)

22.05 Vitoria (Portekiz) - Salzburg (Avusturya)

22.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Atiker Konyaspor

22.05 Arsenal (İngiltere) - Köln (Almanya)

22.05 Kızılyıldız (Sırbistan) - BATE (Belarus)

22.05 FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.05 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lugano (İsviçre)