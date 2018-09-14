14 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Bülent Korkmaz: \"Bu sene Antalyaspor için zor bir yıl olacak\"

\"Zorlu süreci atlatırsak Antalyaspor\'un önü açık\"

\"Başakşehir karşısında kazanmak için oynayacağız\"

\"Milli Takım\'da genç ve doğru bir jenerasyon var\"



SPOR TOTO SÜPER LİG

21.00 Galatasaray - Kasımpaşa



BEŞİKTAŞ

11.00 Başkan Fikret Orman, kulübün uluslararası hedefleri ve küresel marka yönetimi çalışmaları kapsamında düzenlenecek basın toplantısında konuşacak.

18:30 Siyah-beyazlılarda Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.



FENERBAHÇE

11.00 Başkan Ali Koç, hizmete açılan Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müzesi\'ni gezecek.

- Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.



RALLİ

- Dünya Ralli Şampiyonası\'nın 10\'uncu etabı Marmaris\'te devam edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI\'NDA KURA HEYECANI

11.30 Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekim Töreni TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu\'nda yapılacak.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI

20.00 Çin\'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası\'na katılabilmek için ikinci turda I Grubu\'nda yer alan A Milli Erkek Takımımız, Ankara\'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

SPOR TOTO 1. LİG

20.00 Giresunspor - Afjet Afyonspor

AVRUPA\'DAN FUTBOL

21.30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt (Ömer Toprak)

22.00 Huesca - Rayo Vallecano (Serdar Gürler)