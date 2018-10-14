14 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
19:00 Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup 3\'üncü maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.
UEFA ULUSLAR LİGİ
A Ligi 3\'üncü Grup
21:45 Polonya - İtalya
C Ligi 1\'inci Grup
21:45 İsrail - Arnavutluk
C Ligi 4\'üncü Grup
16:00 Romanya - Sırbistan
21:45 Litvanya - Karadağ
D Ligi 3\'üncü Grup
19:00 Azerbaycan - Malta
19:00 Faroe Adaları - Kosova
BİSİKLET
54\'üncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 164 Km\'lik Bursa-İstanbul etabı ile sona erecek.
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
13:00 Arel Üniv. Büyükçekmece - Adatıp Sakarya BŞB Basketbol
15:15 Türk Telekom - Fenerbahçe
20:00 Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14:00 Samsun Canik Belediye - Kırçiçeği Bodrum Basketbol
VOLEYBOL (EFELER LİGİ)
14.00 Arhavi Bld. - Maliye Piyango
15.00 Galatasaray - İnegöl Bld.
15.00 İkbal Afyon Bld. Yüntaş - Arkas Spor
15.30 Ziraat Bankası - Halkbank
15.30 Tokat Bld. Plevne - İstanbul BBSK