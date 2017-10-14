14 Ekim Cumartesi Spor Gündemi

SÜPER LİG
14.00 Karabükspor - Kayserispor
16:30 Antalyaspor - Göztepe
16:30 Medipol Başakşehir - Alanyaspor
19:30 Atiker Konyaspor - Galatasaray
TFF 1\'İNCİ LİG
13.00 Ümraniyespor - Elazığspor
15:00 Balıkesirspor Baltok - Gaziantepspor
18:00 Gazişehir Gaziantep FK - Giresunspor
AVRUPA LİGLERİ
16:30 Hoffenheim - Augsburg (Başakşehir\'in rakibi)
17.00 LASK Linz - Salzburg ( Atiker Konyaspor\'un rakibi)
19:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig (Ömer Toprak, Nuri Şahin / Beşiktaş\'ın rakibi)
21.45 Roma - Napoli (Cengiz Ünder)
GALATASARAY
Sarı-Kırmızılı ekipte 112\'nci yıl etkinlikleri devam edecek.
10:30 Galatasaray Lisesi\'nde toplanılması
10:45 Atatürk anıtına çelenk konması ve saygı duruşu
11:00 Tevfik Fikret Salonu\'nda toplanılması
FENERBAHÇE
Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
BASKETBOL
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Beşiktaş Sompo Japan - Yeşilgiresun Belediyespor
15:15 Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka
17:00 İstanbul BBSK - Demir İnşaat Büyükçekmece
20:15 Muratbey Uşak - Tofaş
VOLEYBOL
14.30 Fenerbahçe ile VakıfBank, Kadın Voleybol Şampiyonlar Kupası öncesi basın toplantısı düzenleyecek.
BİSİKLET
12.40 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nda 166 Km\'lik Selçuk - İzmir etabı koşulacak.