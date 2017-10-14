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Spor

14 Ekim Cumartesi Spor Gündemi

SÜPER LİG 14

14 Ekim 2017 13:07

SÜPER LİG
14.00 Karabükspor - Kayserispor  
16:30 Antalyaspor - Göztepe  
16:30 Medipol Başakşehir - Alanyaspor 
19:30 Atiker Konyaspor - Galatasaray

TFF 1\'İNCİ LİG
13.00 Ümraniyespor - Elazığspor  
15:00 Balıkesirspor Baltok - Gaziantepspor  
18:00 Gazişehir Gaziantep FK - Giresunspor  

AVRUPA LİGLERİ 
16:30 Hoffenheim - Augsburg  (Başakşehir\'in rakibi) 
17.00 LASK Linz - Salzburg ( Atiker Konyaspor\'un rakibi)
19:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig (Ömer Toprak, Nuri Şahin / Beşiktaş\'ın rakibi)
21.45 Roma - Napoli (Cengiz Ünder)

GALATASARAY
Sarı-Kırmızılı ekipte 112\'nci yıl etkinlikleri devam edecek. 
10:30 Galatasaray Lisesi\'nde toplanılması
10:45 Atatürk anıtına çelenk konması ve saygı duruşu 
11:00 Tevfik Fikret Salonu\'nda toplanılması

FENERBAHÇE
Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

BASKETBOL 
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Beşiktaş Sompo Japan - Yeşilgiresun Belediyespor
15:15 Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka
17:00 İstanbul BBSK - Demir İnşaat Büyükçekmece
20:15 Muratbey Uşak - Tofaş

VOLEYBOL 
14.30 Fenerbahçe ile VakıfBank, Kadın Voleybol Şampiyonlar Kupası öncesi basın toplantısı düzenleyecek. 

BİSİKLET
12.40 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nda 166 Km\'lik Selçuk - İzmir etabı koşulacak. 

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