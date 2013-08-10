T24 LogoT24 Logo
Spor

14. Dünya Atletizm Şampiyonası başlıyor

Moskova'da yapılacak olan 14. Dünya Atletizm Şampiyonası'na Türkiye, 5'i erkek 5'i kadın 10 atletle katılıyor

10 Ağustos 2013 03:16

 

14. Dünya Atletizm Şampiyonası bugün başlıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen organizasyon 18 Ağustos'a kadar sürecek ve toplamda 26 branştan sporcular yarışacak. Luzhniki Stadı'nda düzenlenecek yarışlara Türkiye, 5'i erkek 5'i kadın 10 atletle katılıyor. Şampiyonanın toplamında ise 206 ülkeden bin 974 atlet mücadele edecek


Kenya asıllı atletler İlham Tanui Özbilen, Polat Kemboi Arıkan ve Tarık Langat Akdağ, Türkiye'ye madalya getirmesi beklenen isimlerden. 2009 Pescara ve Mersin Akdeniz Oyunları'nın altın madalyalı ciritcisi Fatih Avan, kadınlar yüksek atlamada altın madalya kazanan Burcu Ayhan Yüksel, bu yıl Avrupa Gençler Şampiyonası'nın altın madalyalı güllecisi Emel Dereli de performansı merakla beklenen atletler arasında yer alıyor.
 
Yarışacak atletlerimiz ve branşları şöyle:
 
Kadınlar

Bin 500 metrede Tuğba Koyuncu
Maratonda Sultan Haydar ve Ümmü Kiraz
Yüksek atlamada Burcu Yüksel
Gülle atmada Emel Dereli 
 
Erkekler

Bin 500 metre İlham Tanui Özbilen
10 bin metrede Polat Kemboi Arıkan
3 bin metre engellide Tarık Langat Akdağ,
Disk atmada Ercüment Olgundeniz
Cirit atmada Fatih Avan

ETİKETLER

dünyaatletizmşampiyonatürkiyerusyamoskova

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24