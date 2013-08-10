14. Dünya Atletizm Şampiyonası başlıyor

14. Dünya Atletizm Şampiyonası bugün başlıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen organizasyon 18 Ağustos'a kadar sürecek ve toplamda 26 branştan sporcular yarışacak. Luzhniki Stadı'nda düzenlenecek yarışlara Türkiye, 5'i erkek 5'i kadın 10 atletle katılıyor. Şampiyonanın toplamında ise 206 ülkeden bin 974 atlet mücadele edecek





Kenya asıllı atletler İlham Tanui Özbilen, Polat Kemboi Arıkan ve Tarık Langat Akdağ, Türkiye'ye madalya getirmesi beklenen isimlerden. 2009 Pescara ve Mersin Akdeniz Oyunları'nın altın madalyalı ciritcisi Fatih Avan, kadınlar yüksek atlamada altın madalya kazanan Burcu Ayhan Yüksel, bu yıl Avrupa Gençler Şampiyonası'nın altın madalyalı güllecisi Emel Dereli de performansı merakla beklenen atletler arasında yer alıyor.

Yarışacak atletlerimiz ve branşları şöyle:

Kadınlar



Bin 500 metrede Tuğba Koyuncu

Maratonda Sultan Haydar ve Ümmü Kiraz

Yüksek atlamada Burcu Yüksel

Gülle atmada Emel Dereli

Erkekler



Bin 500 metre İlham Tanui Özbilen

10 bin metrede Polat Kemboi Arıkan

3 bin metre engellide Tarık Langat Akdağ,

Disk atmada Ercüment Olgundeniz

Cirit atmada Fatih Avan