14 dalda Oscar adayı olan La La Land rekor kırdı

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Oscarlar'ın 26 Şubat'ta dağıtılacak ödül töreninde yarışacak adayları belli oldu.

Müzikal bir yapım olan 'La La Land' 14 ayrı kategoride aday olarak Oscar tarihinin en çok adaylık kazanan filmi rekorunu kırdı.

15 Ocak'ta dağıtılan Altın Küre ödüllerinde ise La La Land, 7 ödül kazanarak rekor kırmıştı.

Meryl Streep ise en iyi kadın oyuncu kategorisinde aday olarak Oscar tarihinin en çok aday gösterilen oyuncusu oldu.

Akademi Ödülleri'nin 89'uncu adayları, ABD'nin Los Angeles kentinde açıklandı.

26 Şubat'ta düzenlenecek töreni komedyen Jimmy Kimmel sunacak.

Üç yıldır üst üste Oscarlar'a aday gösterilen adayların çoğunluğunun beyaz oyunculardan oluşması protestolara sahne oluyordu.

2015 ve 2016 yılında aday gösterilen hiçbir siyahi oyuncu yoktu.

Akademi bu sorunla başa çıkmak için yüzde 46'sı kadın ve yüzde 41'i siyahi olmak üzere 683 yeni üye aldı.

Bu yılın adaylarının ise önceki yıllara göre çok daha çeşitli olduğu yorumu yapıldı.