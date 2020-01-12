14 çocuğa cinsel istismarda bulunan eğitmene 104 yıl hapis cezası

Gaziantep Belediyesi’ne bağlı sanat merkezinde mozaik öğretmeni olan Y. G. E.’nin 14 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Yargılandığı davada Y.G.E’ye 136 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın yargılama sırasındaki ‘iyi hali’ ve cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkisini gerekçe göstererek verdiği cezayı 104 yıla indirdi.

Mezapotamya Ajansı'ndan Muhammed Abdulkadir Esen'in haberine göre bir öğrencinin yaşadıklarını sınıf öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıkan istismar olayında, Y.G.E.’nin eğitim verdiği 13 yaşındaki kız çocukları A.Y, A.S, Y.A, E.K, Ö.A, H.Ç, G.T, H.Ç, S.B, Y.Ç, H.P, B.İ, T.A ve C.C’yi istismar ettiği kolluk kuvvetlerinin tahkikatı sonucunda tespit edildi.

Çocukların verdikleri ifade üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Y.G.E., 6 Nisan 2019 tarihinde tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Çocuk İzleme Merkezi’ne götürülen çocukların adli görüşme değerlendirme raporları tutuldu. Yapılan görüşmelerde çocukların gerçeği değerlendirme yetisi incelenerek, gerçek-yalan ayrımı yapabildikleri tespit edildi. Çocukların verdikleri bilgiler birbirleriyle uyumlu çıkarken, uygun mental kapasiteye ve sözel beceriye sahip oldukları, yine beden dili ve duruşları ile beyanlarının samimi olduğu kanaatine varıldı.

Bu rapor doğrultusunda zanlı Y.G.E.hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “çocuğun cinsel istismarı, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun istismarı” suçlarından iddianame hazırlandı.

İddianamenin Antep 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabulü ile başlayan yargılamada Y.G.E. hakkındaki karar, 13 Aralık 2019 tarihinde görülen 3’üncü duruşmada verildi.

Kendisini “Bu suçu işlemediğime inanmaktayım” diye savundu

Y.G.E., karar duruşmasında verdiği savunmada sanat merkezinin bin 800 öğrencisi olduğunu, ancak 14 öğrenciyi tacizle suçlanmakta olduğunu öne sürdü.

Kendisine bir saatlik ders süresi içerisinde dışarıdan görülecek şekilde yetişkinlerin yanında ders içerisinde çocukları taciz ettiğinin söylendiğini kaydeden Y.G.E., “Üzerime atılı suça dair herhangi bir görgü tanığı yok. Okul ile aramda problem olduğunu daha öncede ifade etmiştim. Resim öğretmeni olduğum için yeri geldiğinde öğrencilerin elini tutmaktayım. Mağdurların hepsi kopyala-yapıştır ifade vermiştir. Herkesin girip çıktığı bir sınıfta böyle bir şeyi yapmam mümkün değildir. Çocuklarla yalnız kalmadım. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hülya Yıldız haftanın 2 günü zamansız olarak denetime gelmektedir. Yine kurum müdürümüz de günde 2-3 defa denetime gelir. Ben bu suçu işlemediğime inanmaktayım” ifadelerini kullandı.

Sanık müdafi Avukat Bilal Doş da savunmasında Çocuk İzleme Merkezi’nin hukuka aykırı işlem yaptığını ileri sürdü.

ÇİM’de alınan ifadelerin “muhakkak doğrudur” şeklinde değerlendirildiğini belirten Doş, “Pedagoglar çocuklara baskı yaparak, çocuklardan bir şey alarak olayı sonuca bağlamaktadır. Çocuklar ÇİM’de söylediklerini duruşmada tekrar etmekteler. Çocuklar her şeyden etkilenmeye müsaittir. Şimdiki çocuklar 4’üncü 5’nci sınıfta cinsel konuları bilmektedir. Cinsel istismarı gerçekleştirecek kişi, eylemini kimsenin olmadığı bir yerde gerçekleştirir. Müvekkilimin kalabalık yerde böyle bir şeyi yapması mümkün değildir” diye savunma yaptı.

İddia makamı ise sunduğu mütalaada 14 çocuğun gelişimlerinin yaşlarına uygun olduğunu, herhangi bir sıkıntılarının olmadığını, içinde bulundukları ortamı ve durumu anlayabilecek seviyede olduğunu belirterek sanığın 14 çocuğu istismarından dolayı ayrı ayrı “çocuğun cinsel istismarı suçundan” cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü “Güzel yargılandım” oldu

Savcının mütalaası sonrası yeniden söz verilen Y.G.E., “Artık öğretmenlik olanağım olsa dahi yapmayacağım. Burada güzel yargılandım, teşekkür ederim” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın mağdur çocuklara karşı aynı suçu birden fazla kez işlediği tespiti ile verilecek cezada 1/4 oranında arttırma giderek 14 kez 9 yıl 14 ay 15 gün hapis cezası olmak toplamda 136 yıl hapis cezası verdi.

Cezaya 'iyi hal' indirimi

Fakat sanığın yargılama sırasında olumsuz bir davranış göstermemesi ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkisinden dolayı indirime giden mahkeme, sanığa verilen cezayı 14 kez 7 yıl 9 ay 22 güne düşürüp, cezayı 104 yıla indirdi.