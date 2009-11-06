14 BJK taraftarı gözaltına alındı

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma umutlarının kaybedildiği maçta Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören'e küfür ettiği ileri sürülen 14 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Geçen Salı günü İnönü Stadı'ndaki Wolsfburg ile oynanan karşılaşma sırasında tribünlerden Yıldırım Demirören'e küfür edildi. Öfkelenen Yıldırım Demirören, maç izlediği şeref tribününde ayağa kalkarak küfür edenlere doğru "Bana kimse şerefsiz diyemez. Bu tribünleri temizleyeceğim. Ben bu takıma hayatımı verdim" diye bağırmıştı. Taraftarın istifaya çağırdığı Demirören'i Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ile işadamları Ferit Şahenk ve İhsan Kalkavan zorla sakinleştirmişti.

Yıldırım Demirören daha sonra yaptığı açıklamada "Emniyetle konuştum. Küfür edenleri tek tek ortaya çıkaracağım. İsim isim hepsi belli olacak. Bununla da kalmayacağım. Küfür edenlerin varsa kombine kartlarını iptal ettireceğim" dedi.Beşiktaş Kulübü, maçtan sonra stadın güvenlik kameralarını inceleterek, küfürlü tezahüratları başlatan kişileri tek tek belirledi. Olaya karıştığı ileri sürülen kişilerin listesi İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'na verildi. Kurulun haber verdiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği bünyesinde faaliyet gösteren Spor Asayiş, bugün 16 kişiyi gözaltına aldı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler sorguya alındı. Şüpheliler Başkan'a küfür ettikleri suçlamasını kabul etmedi. Şüpheliler küfürü duyduklarını ancak küfür edenleri tanımadıklarını söyledi.Olayla ilgili başlatılan idari soruşturma gereği şüphelilerin alınan ifadeleri İl Spor Güvenlik Kurulu'na gönderildi. Futbolda Şiddeti Önleme Yasası'na göre suçlu bulunanlara ya para yada 2 ile 8 ay arasında değişen 'statlara giremez' cezası verilebilecek.