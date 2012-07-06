14 bin kişinin öldüğü Suriye'de yaz fotoğrafı tartışma yarattı

Suriye'de BM verilerine göre, 2011 Mart ayından bu yana şiddet olaylarında 14 bin insan öldü. Esad rejimi ise, devletin resmi ajansında yayınladığı fotoğraflarda "Yazın gelmesiyle halkın sahillere akın ettiğini" yazdı.



Suriye'de şiddet olaylarında her gün onlarca kişi hayatını kaybedip, yüzlerce kişi evlerini terk ederek komşu ülkelere kaçmaya çalışırken, ülkenin resmi haber ajansı SANA'da yer alan bir haberde, yaz mevsiminin gelmesiyle halkın sahillere akın ettiği iddia edildi.

Suriye'deki rejimin resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde şu cümlelere yer verildi: "Yaz mevsiminin gelmesi ve sınavların bitmesiyle Suriye halkı sahillere akın etmeye başladı. Akdeniz kıyılarındaki en güzel kumsallardan birine sahip olan Suriye'de yaz aylarında, yediden yetmişe, orta gelirlisi dar gelirlisiyle herkes bu sahillerin tadını çıkarmak için buralara yönelirler… " denildi.

Yukarıdaki kısa haberin altına konulan yaklaşık 20 fotoğrafın nerede, ne zaman ve kim tarafından çekildiği konusunda ise bilgi verilmedi.

Fotoğrafların üzerinde sadece haber ajansının logoso "SANA" yer aldı.



Propaganda mı yapılıyor



Yayınlanan fotoğrafların yer ve tarihinin belli olmaması akıllara, "Esad rejimi ülkedeki şiddet olaylarını gizlemek için propaganda yapıyor?" sorusunu gündeme getirdi. Bazı fotoğrafların birden fazla yayınlanması da, propaganda için yapılmış bir haber düşüncesini güçlendirdi.



14 bin insan şiddet kurbanı



Suriye'de 2011 Mart ayından bu yana devam eden şiddet olaylarında BM'nin verilerine göre 14 binden fazla insan hayatını kaybetti. On binlerce kişi de komşu ülkelere kaçtı. Sadece Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısının 35 bini geçtiği belirtiliyor.