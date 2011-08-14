T24 - Gizlilik kararı nedeniyle ifade alamayan Etik Kurul somut kanıt sıkıntısı çekti. Kurul iddianame sonrasında dosyayı yeniden açacak. 14 bin belgeyi 21 günde inceleyen Etik Kurul, çalışmasını bitirdi. Yazımına başlanan 150 sayfalık mütalaa yarın TFF yönetimine teslim edilecek.









Etik Kurul’un raporunda, şike ve teşvik iddialarını net biçimde destekleyecek somut kanıt olmadığı yorumu yer alıyor. Gerekçe olarak da “Gizlilik nedeniyle ifade alımı yapılamamıştır” deniliyor.





Ayrıca mütalaanın, aralarında İbrahim Akın ve Ü.Karan’ın da olduğu bazı kişilerle ilgili savcılıktan ek bilgi talebinin karşılık görmemesi nedeniyle bu bilgiler olmaksızın yazıldığı belirtiliyor.







TFF yönetimine şike ve teşvik primi iddiaları konusunda “yol haritası“ hazırlayan Etik Kurul, 26 klasör içinde yer alan 14 bin belgeyle ilgili çalışmalarını dün tamamladı. Kurul, yazımına başlanan ve yaklaşık 150 sayfayı bulması beklenen mütalaasını yarın TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’a elden teslim edecek. Etik Kurul’un kendisine ulaştırılan tüm iddialarla ilgili tek tek değerlendirme yapıp tavsiyelerde bulunduğu raporunda, iki tane can alıcı yorumu yer alıyor. Bu yorumlar mealen şöyle:





Raporun ana hatları





-“Öncelikle gizlilik nedeniyle ifade alımı yapılamamıştır. Ayrıca 25 klasör incelendiğinde çok sayıda ifadenin eksik olduğu ortaya çıkmış, savcılıktan istenen bu ek bilgiler ise gönderilmemiştir. Bu nedenle şike ve teşvik primi iddialarını çok net biçimde destekleyecek somut kanıtlar yeterli değildir.”







-“Ancak dellillerin yeterli olmaması şike ve teşvik ihlali olmadığı anlamına gelmemelidir. Bu nedenle gizlilik kararı kalkıp iddianame yazıldıktan sonra Etik Kurul olarak bu dosyayı yeniden açacağız“







-Kozmik Oda’daki resmi çalışmalarına 25 Temmuz tarihinde başlayan ve 21 gün aralıksız çalışan Etik Kurul, 14 bin belgeyi sağlıklı bir biçimde inceleyip değerlendirebilmek için şöyle bir yöntem belirledi. Kurul savcılıktan gönderilen belgeleri, kulüp adı, şahıslar, oynanan müsabakalar gibi kategorilere ayırdı. Daha sonra her kurul üyesi kendisindeki dosyalarla igili değerlendirmeleri diğer üyelerle paylaştı. Bu paylaşımın ardından da üyeler kendilerindeki dosyalarla ilgili rapor hazırladı.



Prof. Dr. Oğuz Atalay’ın başkanlığını yaptığı ve Prof. İlyas Doğan, Doç. Dr. Burak Oder ve avukatlar Kemal Işkın ile Mertay Kugay’dan oluşan 5 kişilik Etik Kurul’un merakla beklenen tarihi raporunun ana hatları ise şöyle:







- Gizlilik kararı nedeniyle ifade alamayan kurul, iddianamenin açıklanıp gizlilik kararının kaldırılmasıyla birlikte bu dosyayı yeniden açacak. İkinci çalışmasında çok sayıda futbolcu, teknik adam, gazeteci, hakem ve temsilcinin ifadesine başvuracak olan Etik Kurul, kesin kanaatini ek bir raporla TFF yönetimine iletecek. Kurul bu dönemde ismi şu ana kadar hiç ortaya çıkmamış, gözaltına alınmamış çok sayıda kişiyi ifadeye çağıracak









Ortak çalışma



- Kozmik odada Hukuk Kurulu üyeleriyle birlikte çalışan Etik Kurul’un yarın TFF Başkanı M.Ali Aydınlar’a elden telim edilecek raporunda, şike ve teşvik primi iddialarını çok net biçimde destekleyecek somut kanıt olmadığı yorumu yer alıyor. Buna gerekçe olarak da “gizlilik nedeniyle ifade alımı yapılamamıştır” deniliyor. Ama “Şike ve teşvik primi” yoktur da denilmiyor.





- Raporda ayrıca, “Belgelerde adı geçen ama ifadeleri savcılıktan gelen klasörlerde yer almayan bazı kişiler ile ifadesini reddeden İbrahim Akın ve ifade yenileyen Ümit Karan için savcılıktan ek bilgi talebimiz karşılık görmemiş ve mütalaamız bu bilgiler gelmeden yazılmıştır” değerlendirmesi de yer alıyor.









Aynı dosyayla ilgili olarak Hukuk Kurulu da çalışmalarını tamamladı. Prof. İlhan Helvacı ve Avukat Ömer Bedük başta olmak üzere çok sayıda kurul üyesi, ‘Kozmik Oda’daki belgeleri inceleyip disiplin yönünden raporlarını hazırladılar. Hukuk Kurulu’nun da birçok kişiyi PFDK’ya sevk etmesi bekleniyor.