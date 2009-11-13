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Dünya

14 ay önce kaybolmuştu

Afganitan'da Taliban'la gerçekleştirilen bir çatışma sırasında kaybolan bomba uzmanı köpek Sabi, 14 ay sonra bulundu.

13 Kasım 2009 02:00

T 24 - Afganistan'da bir çatışma sırasında kaybolan bomba uzmanı, labrador cinsi köpek Sabi, 1 yıldan fazla bir süre sonra ABD'li bir asker tarafından bulundu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre 2008 Eylül ayında NATO görevi çerçevesinde Afganistan'da bulunan Avusturalyalı askerlerden 9'u ve Sabi, Taliban milityanlarıyla çatışmaya girdi.

Çatışma sırasında 9 Avusturalyalı asker de yaralanmış ancak bomba uzman Sabi, ortadan kaybolmuştu.

Çok uzun süre asker birlikler tarafından aranan Sabi bulunamamıştı.

14 ay sonra bulundu

Geçtiğimiz günlerde terkedilmiş bir bir ABD askeri tarafından terkedilmiş bir askeri üste, bir Afganlı ile birlikte farkedildi.

Sabi'nin sağlıklı bir şekilde bulunduğunu ifade eden yetkililer, bulunmasının Avusturalya birlikleri için çok önemli bir moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Avusturalya'nın Afganistan yaklaşık bin 500 askeri bulunuyor. Bu askerlerin önemli bir kısmı Afgan askerlerini eğitmekle görevli. Kalan askerler ise bomba arama operasyonları gerçekleştiriyor.

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