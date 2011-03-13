-14. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 13.03.2011 - Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen ''14. Avrasya Ekonomi Zirvesi'', 13-15 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. WOW Hotel'de yapılacak zirvede, enerji, ekonomi, terör, kültürler ve dinler arası diyalog masaya yatırılacak. 40'ı aşkın ülke temsilcilerinin katılacağı zirvenin açılış oturumuna Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorgi İvanov, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanoviç, Gagavuzya Cumhurbaşkanı Mikhail Makarovich Formuzal ve Kosova Başbakanı Haşim Taçi'nin katılımı bekleniyor. ''Kadın 2011–Lider Eşleri ve Rol Model Olarak Kadın Politikalarına Etkileri'' oturumunda, zirvenin açılış oturumuna katılan liderlerin eşleri bir araya gelecek. Zirve kapsamında gerçekleştirilecek çeşitli oturumlara Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile katılımcı ülkelerden bakanların katılımı bekleniyor. Ünlü modacı Gamze Saraçoğlu, 12 Nisan'daki gala gecesinde tasarımlarını İTKİB'in gerçekleştireceği özel bir defile ile zirve konuklarına sunacak. Türkiye Jokey Kulübü ile yapılan ortak çalışma ile 13 Nisan'da da ''Avrasya Ekonomi Zirveleri Kupası Koşusu'' gerçekleştirilecek.