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Spor

14 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ 11

14 Aralık 2017 12:41

BEŞİKTAŞ
11.00 Kadın Futbol Takımı\'nın sponsorluk anlaşmasına Başkan Fikret Orman da katılacak.
11.00 Beşiktaş, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
10.30 HDI Sigorta, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı\'na forma sponsoru olacak. (Florya Metin Oktay Tesisleri)
12.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürecek.
FENERBAHÇE
20.00 Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları başlayacak.
TRABZONSPOR
10.15 Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenleyecek.
11.00 Bordo-mavili ekip Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
13.30 Eyüpspor - Kayserispor
14.00 İstanbulspor - Kardemir Karabükspor
16.00 Atiker Konyaspor - Batman Petrolspor
20.00 Medipol Başakşehir - Kahramanmaraşspor
HAKEMLER AÇIKLANACAK
Süper Lig\'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. (Okan Buruk, Erol Bulut, Ayhan Akman, Miguel ve Gomis\'in cezaları belli olacak)
BASKETBOL
-THY Avrupa Ligi-
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas
-Kadınlar Avrupa Ligi-
22.30 Famila Schio - Yakın Doğu Üniversitesi
-Kadınlar Avrupa Kupası-
22.00 MBA Moskova - Mersin Büyükşehir Belediye
VOLEYBOL
-CEV Şampiyonlar Ligi-
19.00 Vakıfbank - Galatasaray

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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