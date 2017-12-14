14 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

11.00 Kadın Futbol Takımı\'nın sponsorluk anlaşmasına Başkan Fikret Orman da katılacak.

11.00 Beşiktaş, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

10.30 HDI Sigorta, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı\'na forma sponsoru olacak. (Florya Metin Oktay Tesisleri)

12.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE

20.00 Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları başlayacak.

TRABZONSPOR

10.15 Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenleyecek.

11.00 Bordo-mavili ekip Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

13.30 Eyüpspor - Kayserispor

14.00 İstanbulspor - Kardemir Karabükspor

16.00 Atiker Konyaspor - Batman Petrolspor

20.00 Medipol Başakşehir - Kahramanmaraşspor

HAKEMLER AÇIKLANACAK

Süper Lig\'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. (Okan Buruk, Erol Bulut, Ayhan Akman, Miguel ve Gomis\'in cezaları belli olacak)

BASKETBOL

-THY Avrupa Ligi-

20.45 Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas

-Kadınlar Avrupa Ligi-

22.30 Famila Schio - Yakın Doğu Üniversitesi

-Kadınlar Avrupa Kupası-

22.00 MBA Moskova - Mersin Büyükşehir Belediye

VOLEYBOL

-CEV Şampiyonlar Ligi-

19.00 Vakıfbank - Galatasaray