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14 Aralık operasyonunda Dumanlı ve Karaca ile 4 kişiye ek gözaltı

Gözaltındaki toplam 18 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor

16 Aralık 2014 13:19

Gülen cemaati yayınlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonunda gözaltına alınan Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile iki eski polis şefi için ek gözaltı süresi alındı.

'14 Aralık' operasyonunun 3. gününün sabahında, polis 4 isimle ilgili ek gözaltı süresi aldı.

Bu isimler, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Samanyolu Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürleri Tufan Ergüden ile Mutlu Ekizoğlu.

Bu 4 isimle birlikte, gözaltındaki toplam 18 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sabah saatlerinde Dumanlı ile Karaca sağlık kontrolü için Eyüp Devlet Hastanesi’ne götürüldüler. Dumanlı, hastane girişinde, "Demokrasiden vazgeçmek, taviz vermek yok. Allah’a emanet olun" diye seslendi.

'14 Aralık' operasyonunda 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmış, bunlardan 29’u gözaltına alınmıştı. Dün akşam serbest bırakılan 4 kişiyle bilikte serbest kalanların sayısı 11 olurken, ek gözaltı süresi alınan 4 kişiyle birlikte emniyetteki işlemleri süren kişilerin sayısı 18.

 

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