'14 Aralık operasyonu siyasi öç alma eylemi'

Avustralya'da yayın yapan The Sydney Morning Herald gazetesi, 14 Aralık operasyonunun politik intikam olduğunu ileri sürdü.

Ruth Pollard tarafından kaleme alınan yazıda, hükümet içerisinde yaşanan yolsuzluk skandalını ortaya çıkaran medya kuruluşlarını çalışanlarına karşı düzenlenen operasyon için zamanlama manidar denildi ve "operasyon" gazetecilere verilen bir ceza olarak yorumlandı.

aktifhaber.com'un haberine göre, operasyonun "siyasi bir öç alma eylemi" olarak değerlendirdiğine dikkat çekilen yazıda, Erdoğan’ın muhalifleri üzerinde başlattığı cadı avı olarak değerlendirdiğinin altı çizildi.

İnsan Hakları Örgütleri'nin, 4 kişinin tahliye olduğu operasyonda tutuklanan gazetecilerin, uzun bir ön soruşturma dönemi geçirmesi endişe taşıdığını belirten Pollard, baskıya boyun eğmeyen medya çalışanlarının tehditler karşısında dik duruşlarını sürdürdüğünü belirtti.

'Yolsuzlukları haber yapmaktan çekinmeyeceğiz'

Today’s Zaman muhabiri Abdullah Bozkurt’un “Yolsuzlukları haber yapmaktan kaçınmayacağız“ açıklamaların da yer verildiği yazıda, Bozkurt’un “Yaşanılanlar hükümetin medyayı caydırma kampanyasının bir parçası.” sözlerine de değinildi.

Yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yalanlamalarına rağmen, ortaya çıkan delillerin hükümet içerisinde yolsuzluk iddialarını desteklemesinin ardından medya kuruluşlarının bu delilleri haberleştirmesinin hükümette panik havası yarattığına değinildi.

14 Aralık operasyonun yanı sıra çArşı Davası'na değinilen yazıda Gezi olayları sırasında tutuklanan 35 Beşiktaş taraftarının hükümete darbe suçu ile yargılandıkları belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye araştırmacısı Emma Sinclair-Webb’in konu ile ilgili, “Türkiye’de yargıya uygulanan baskının büyüklüğünü gösteriyor” açıklamalarına yer verildi.

Sinclair-Webb’in “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümeti güçlerine tehdit olarak gördükleri muhaliflerini susturmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor” sözlerine de değinildi.