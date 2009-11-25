13'ünde yaşını büyütüp korucu oldu

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 44 kişinin öldürülmesiyle ilgili dava, çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen belgelere göre, müştekilerden Mehmet Çelebi 13 yaşındayken korucu olabilmek için mahkeme kararıyla yaşını beş yıl büyütmüş. 1994 yılında korucu olan müşteki Çelebi, duruşmada “Ben 1981 doğumluyum ancak korucu olabilmek için mahkeme kararı ile yaşımı büyüterek 1976 olarak değiştirdim” dedi. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Mardin’in Bilge Köyü’nde geçen Mayıs çoğu korucu olan saldırganlar 7’si çocuk 44 kişiyi otomatik silahlarla tarayarak katletmişti. Saldırıyla ilgili ikisi tutuksuz 11 sanık hakkında ‘tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme’ suçlamasıyla açılan dava güvenlik nedeniyle Çorum Ağır Ceza Mahkemesi’nde basına kapalı olarak yapılıyor.



1994’teki saldırı



Mahkeme, önceki duruşmalarda katliamın nedenlerinin anlaşılması için Bilge köyünde 1994’te altı kişinin öldürüldüğü saldırının dosyasını Diyarbakır Başsavcılığı’ndan istemişti. Kayıtlara ‘terör saldırısı’ olarak geçen olaya ilişkin açılan davanın belgelerinde, müştekilerden Mehmet Çelebi’nin korucu olabilmek için yaşını beş yıl büyüttüğü ortaya çıktı. Diyarbakır Savcılığı’ndan gelen belgelerde doğum tarihinin neden farklı olduğu sorulunca müşteki Çelebi “Ben 1981 doğumluyum ancak korucu olabilmek için mahkeme kararıyla yaşımı büyüterek 1976 olarak değiştirdim” dedi.



Müşteki Çelebi, ifadesinde 1994’teki saldırıya ilişkinse şu bilgileri verdi: “1994 yılında ben evde bulunduğum sırada kapı açılındı. Ben ‘Kim o’ diye seslendiğimde Kürtçe PKK’lı anlamına gelen ‘heval’ dediler. Bunun üzerine kapıyı açtım. Benden kendilerini köyü dolaştırmamı isteyip, ‘seçim geliyor köylüyü toplayıp bir konuşma yapacağız’ dediler. Dört tanesinin yüzü açıktı, sadece beşincisinin yüzü kapalıydı. Sadece gözleri gözüküyordu. Daha sonra Veli Çelebi’nin evine gittik. Bana dönerek ‘bu muhtarın yeğenidir dışarıda kalsın’ deyince beni salondan çıkardılar. Benim bulunduğum bölümde yüzü örtülü sadece gözleri görünen şahıs da vardı. Kendisine elinde silaha bu nedir diye sorduğumda ‘keleş’ dedi. Sesinden Mehmet Çelebi (44 kişinin öldürüldüğü saldırının bir numaralı sanığı) olduğunu anladım. Daha sonra üç teröristle birlikte köydeki evleri dolaşıp köyleri toplantıya çağırmak için gitmeye başladım. Bir süre sonra silah sesleri gelmeye başladı. Bunu üzerine gittiğimizde köyden bazı kişileri öldürüldüklerini gördüm.”



Ajandadaki notlar



Bu arada mayıstaki saldırının bir numaralı sanığı ‘Şıh Mehmet’ lakaplı Mehmet Çelebi, cinayeti, ‘namus meselesi’ yüzünden gerçekleştirdiklerini iddia etse de geçen duruşmada mahkemeye sunulan bir ajanda katliamın nedenlerine ilişkin yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Saldırı sırasında sağ kurtulmaya başaran Cengiz Çelebi’nin mahkemeye sunduğu ajandada, katliamın nedeninin 15 yıl önce yaşanılan terör saldırısı olduğu ileri sürülüyor. Cengiz Çelebi, mahkemeye sunduğu, beş sayfasında babası Halim Çelebi’ye ait notların olduğu ajandayla ilgili, “Babam bana başıma bir şey gelirse bunu sandıktan çıkartırsınız demişti” bilgisini verdi. Ajandanın sayfalarında soyağacı şeklinde 1994’teki saldırıda ölenlerin isimlerinin yer aldığı ve “Katilleri hiç unutmayın” diye de bir not bulunduğu belirtildi. Ajandada daha sonra gerçekleştirilen saldırılarla cinayetlere ilişkin de bilgilerin bulunduğu kaydedildi.