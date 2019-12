13’ü 'uğursuz'sayıyor!

The Wall Street Journal Gazetesi, The Coca-Cola Company CEO’su Muhtar Kent’in ’13’ sayısıyla ilgili inançlarını sayfalarına taşıdı.



Gazetede yer alan habere göre, otellerin 13’üncü katında asla kalmayan Kent, eğer ayın 13’ü Cuma gününe denk geliyorsa asla bir evrak imzalamıyor veya seyahate çıkmıyor. Haberde 56 yaşındaki Muhtar Kent’in Türk bir diplomatın oğlu olarak New York’ta dünyaya geldiği, gençlik yıllarını Tayland ve İran gibi değişik ülkelerde geçirdiği geçirdiği belirtilirken, inançlarının mesleğinde kendine özgü bir davranış biçimi getirdiği kaydedildi. Buna göre Kent, eğer ayın 13’ü cuma gününe denk geliyorsa asla bir evrak imzalamıyor, ya da seyahat etmiyor, 13’üncü kattaki otel odalarında asla kalmıyor. Hatta Coca-Cola’nın son basın duyurusunda 13’üncü ürünün numarası verilmezken, "Coca-Cola’nın portföyünde 12 adet daha milyar dolarlık marka var" deniyor.



Bu filmi gördüm



Haberde, geçtiğimiz temmuz ayında Atlanta merkezli Coca-Cola devinin CEO’luk görevine getirilen Kent’in yaşanmakta olan ekonomik kriz hakkındaki şu sözlerine de yer verildi: "Bu filmin küçük versiyonlarını geçmişte pek çok defa gördüm. 1998’de Rusya’da, 2001’de Türkiye ve Latin Amerika’da aynı olaylar başına geldi. Bu tip zamanlar fırtınadan kurtulmak için yan gelip yatmak için bahane olamaz."



Türkiye IMF’yle bir an önce anlaşmalı



COCA-Cola CEO’su Muhtar Kent, Türkiye için IMF’nin (Uluslararası Para Fonu) önemli olduğunu belirterek, ’stand-by’ anlaşmasının bir an önce imzalanması gerektiğini söyledi. Davos Zirvesi’ne katılan Kent, Türkiye’de ihracat ve turizmin önemine işaret ederek, yavaşlama belirtileri olduğunu ve daha önlem alınması gerekeceğini kaydetti.