13'lük babanın ablası da o yaşta doğurmuş





'Finansal ne demek?'

Daily Mail gazetesi, 13 yaşındaki baba Alfie'nin halen 20'li yaşlarında olan ablasının da, Alfie'nin baba olduğu yaşta doğum yaptığını öne sürdü.Diğer bulvar gazeteleri de ailenin trajik yaşam biçimine detaylarıyla yer verdi. Alfie'nin babası Dennis'in de üvey kızının arkadaşı olan 19 yaşında bir genç kızla kaçtığı ve ailesini terk ettiği iddia edildi.Alfie'nin 21 yaşındaki ablası Nicole, erkek kardeşinin 15 yaşında bir genç kızı hamile bırakmasının bütün sorumluluğunun, 19 yaşında bir genç kızla kaçan ve kendilerini yüzüstü bırakan babalarında olduğunu savundu. Nicole, babaları Dennis Patten'ın kendilerine tek bir gün bile şefkat göstermediğini ve sahipsiz büyümelerinin bu sonuçlara yol açtığını söyledi.13 yaşında baba olan ve kızına Maisie adını veren Alfie'nin "Bebeğinizi büyütmek için finansal olanaklarınız var mı?" sorusuna, "Finansal ne demek?" yanıtını verdiğine işaret eden İngiliz basını, Alfie'nin 13 yaşında olmasına rağmen 8 yaşında gibi göründüğünü yazdı.İngiliz basını, politikacıların tepkilerine de geniş yer verdi.Sosyal Adalet Merkezi adlı düşünce kuruluşunun başkanlığını yürüten, Muhafazakar Parti'nin eski başkanlarından Ian Duncan Smith, olayı "toplumun sosyal çöküşünün trajik bir örneği" olarak niteledi.Kimseyi suçlamak istemediğini, ama gerçeklere işaret etmek zorunda olduğunu belirten Smith, toplumun özellikle bir kesiminin tam anlamıyla çökmekte olduğu uyarısında bulundu.Muhafazakar Parti lideri David Cameron ise olayı "endişe verici" olarak niteledi ve gazetelerde yer alan fotoğrafları görünce, bugünün İngilteresinde artık çocukların çocuk sahibi olmaya başladığını fark ettiğini anlattı.Başbakan Gordon Brown ise olayın detaylarını bilmediğini, ancak hükümet olarak her türlü önlemi almaya çalıştıklarını söyledi.Hükümetin çocuklardan sorumlu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ed Balls, toplumun son derece çirkin bir örnekle karşı karşıya bulunduğunu ve bu durumun mutlaka çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.