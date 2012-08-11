139 yıllık bozuk para rekor fiyata satıldı

ABD'de 1873 yılında piyasaya sürülen bozuk para, açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.
Amerika Nümizmatik Derneği'nde düzenlenen açık artırmada adının açıklanmasını istemeyen alıcının nadir bulunan 10 cent için yaklaşık 2 milyon dolar ödediği belirtildi.
Ekonomik kriz yıllarında basılan 1873-CC "No Arrows" Liberty Seated serisine ait bozuk para, Nevada eyaletinde 1893 yılında kapatılan Carson Darphanesi'nde basılan tüm bozuk paraların yer aldığı Battle Born Koleksiyonu'nda bulunuyordu.
Açık artırmada 111 parçanın satışından yaklaşık 10 milyon dolar elde edildi.