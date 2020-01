137 CEO'ya soruldu; Gezi eylemlerine katıldınız mı?

Ekonomist dergisinin 137 CEO ile yaptığı anketten ilginç bir sonuç çıktı. Yapılan ankete göre, CEO'ların yüzde 47.5'u Gezi Parkı'na gidip eylemlere katılmış. Ayrıca, CEO'ların yüzde 51'.5'u hükümete bu olayla ilgili 10 üzerinden 1 puan verdi.

Radikal'in haberine göre, Ekonomist dergisi 137 CEO'ya sordu.

Gezi eylemlerine katıldınız mı?

Eylemlerin bu noktaya gelmesinin nedeni ne?

Bu olaylarla ilgili hükümete 10 üzerinden kaç puan verirsiniz?

İşte anketten çıkan sonuçlar:

CEO’lar eylemlerin bu noktaya kadar gelmesinin en önemli nedeni olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın sert üslubunu gösteriyorlar. Ankete katılanların yüzde 40.8’i böyle düşünürken yüzde 30.8’i en önemli nedeni “Polisin orantısız müdahalesi” olduğunu düşünüyor.

CEO’lardan hükümete bu olayla ilgili 1’den 10’a kadar not vermesi de isteniyor. CEO’ların yüzde 51.5’i hükümete “1” puan verdi. İki puan verenlerin oranı yüzde 16.8 olurken 3 puan verenlerin oranı yüzde 19.8 olarak hesaplandı. Böylece 137 CEO’nun 121’i (yüzde 88.1) hükümete 1-3 puan arasında not vermiş oldu. 5 ve altında not verenlerin oranı ise yüzde 98 olurken hükümete 8-10 puan arasında not veren olmadı.

CEO’ların yüzde 56.8’i konunun basit bir ağaç eylemi olmadığını hükümetin birçok politikasına tepki olduğunu belirtirken yüzde 26.1’i eylemcilerin demokratik hak arama mücadelesi olduğuna inanıyor.