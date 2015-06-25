136 bin 967 yabancı Türkiye'den gayrimenkul aldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye’de gayrimenkul sahibi yabancıların başında İngilizler ve Ruslar geliyor. 36 bin 478 İngiliz ve 13 bin 590 Rus'un Türkiye'de taşınmazı bulunuyor.

Ayrıca 13 bin 192 Alman, 8 bin 272 Norveçli, 5 bin 945 İrlandalı, 5 bin 543 Danimarkalı, 5 bin 538 Hollandalı, 4 bin 803 Iraklı, 4 bin 672 Belçikalı ve 4 bin 39 Kuveytli Türkiye'de taşınmaz satın aldı.



Mülk edinmek isteyen yabancılar, en fazla Antalya'yı tercih etti. Antalya'da 56 bin 600 yabancının taşınmazı bulunuyor. Yabancılar için ikinci gözde şehir Muğla'da ise 22 bin 892 yabancı uyruklu gayrimenkul sahibi oldu.



Aydın'da 20 bin 347, İstanbul'da 19 bin 217, Mersin'de 4 bin 45, İzmir'de 3 bin 578 yabancı, taşınmaz satın aldı. Bursa, Yalova, Ankara ve Sakarya da yabancıların ilgi gösterdiği şehirler arasında yer alıyor.



Merkezi İngiltere’de bulunan uluslararası gayrimenkul şirketi Spot Blue Müdürü ve Türkiye gayrimenkul piyasası uzmanı Julian Walker, Türkiye gayrimenkule yapılan yabancı yatırımlarını değerlendirdi.



Walker, İngilizlerin ve Kuzey Avrupalıların, kendi ülkelerinde bulamadıkları iklim koşulları ve hayatın daha ucuz olması nedeniyle Türkiye'den yazlık ev aldıklarını bildirdi.



Yabancıların Ege ve Akdeniz'deki sahil kesimlerini tercih ettiklerini ifade eden Walker, "Farklı milletler belli alanları tercih ediyor.



Örneğin Altınkum, Side, Kalkan ve Fethiye İngilizler tarafından tercih edilirken, Almanlar ve İskandinav ülke vatandaşları daha çok Alanya ve Belek'i tercih ediyor. Bodrum civarı çok uluslu fakat son zamanlarda zengin Rusların akınına uğradı" değerlendirmesinde bulundu.



Walker, yabancıların, yazlıklarını kullanmadıkları zamanlarda, genel giderleri karşılamak için kiraya verdiklerini belirtti.



Sadece kira geliri kazanmak isteyen yatırımcıların, yeni inşa edilmiş evleri almak için İstanbul'un Bahçeşehir, Beylikdüzü, Halkalı ve Esenyurt bölgesine yöneldiklerini dile getiren Walker, buralardaki gayrimenkullere daha çok Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerden gelen Orta Doğulu yatırımcıların alıcı olduğunu kaydetti.