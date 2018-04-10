"135 milyarlık teşvikte aslan payı Erdoğan'a yakın iş insanına gitti"

19 şirkete 23 proje ile verilen 135 milyar liralık teşvikte dört şirket ve proje ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen iş insanı Ethem Sancak'ın sahibi olduğu BMC dikkat çekti. Cumhuriyet gazetesi teşvikler için "Aslan payını Vestel, Tosyalı ve SASA aldı" ifadesini kullandı.

Dün 2 kez ertelendikten sonra yapılan "Süper Teşvik" töreninde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre aralarında Ethem Sancak’ın sahibi olduğu BMC’nin de yer aldığı 19 şirkete 23 proje için 135 milyar TL’lik yatırım desteği verildi.

Vergi muafiyetleri, istisnaları, indirimleri, istihdam ve personel destekleri, kredilerde faiz ve kâr payı destekleri, bedelsiz arazi devri, kamu alım garantisi gibi teşvik unsurlarının bulunduğu teşvik sisteminde Bakanlar Kurulu’nun hazırladığı teşvik belgelerinin firma yöneticilerin dağıtıldığı törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Faiz oranlarını düşürmedikten sonra yatırım yapılabilir mi? Yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın ki yatırım yapabilsin. İstihdam gelecek, istihdam olunca üretim sonra da ihracat olacak. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi bu ihtiyacın bir neticesi olarak ortaya çıktı” dedi. Erdoğan, Saray’da Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017’de hazırlıkları tamamlanan yatırımlara teşvik belgesi dağıtım törenine katıldı. Törende 19 şirkete 23 proje için 135 milyar TL tutarında yatırım desteği verildi. Teşvik alan şirketler arasında 4 proje ile Ethem Sancak’ın sahibi olduğu BMC’nin de yer alması dikkat çekti. BMC 1.9 milyar liralık yatırım projesine destek alırken, Vestel, Tosyalı ve SASA 28’er milyar liralık teşviklerin sahibi oldu.

‘Doğu’ talimatı

Erdoğan, Saray’daki iş adamlarına, “Doğu’yu ihmal etmeyin. Turizmde özellikle, Van, Ağrı, Iğdır. Buraları ihmal etmeyin” talimatı verdi. Erdoğan, 2013 hedefi için de “Türkiye’yi iki kat fazla büyütmemiz gerekiyor” dedi.

"Büyüyoruz, kıskanıyorlar"

Erdoğan, teşvik sistemi ile 34 bin 111 doğrudan, 134 bin de dolaylı istihdam yaratılacağını belirterek, “Yatırımlarla ihracatımız 6 milyar 318 milyon dolar artacak, ithalatımız 12 milyar dolar azalacak. Cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileşme sağlamış olacağız” dedi. Erdoğan, “Fazla büyüme hayırlı değildir’ diyorlar. Niye? Kıskançlık, başka bir şey değil” diye konuştu. Gelecekte cari açık, faiz, borç prangasından kurtulmak için önlemlerin bugünden alınaması gerektiğini belirten Erdoğan, “Cumhurbaşkanımız faiz konusunda konuşuyor’ Ne yapacağım? Hepiniz dertlisiniz. Faiz oranlarını düşürmedikten sonra yatırım yapılabilir mi? Yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın ki yatırım yapabilsin. İstihdam gelecek, istihdam olunca üretim sonra da ihracat olacak” dedi.

‘S400 yüzde 3 faizli’

Erdoğan, cari açık sorunu ile ilgili olarak da, “Ekonomimizle ilgili değerlendirme yapan herkesin önümüze koyduğu bu sorunu çözmenin yolu da teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımlar gerçekleştirmek. Akkuyu’dan birileri rahatsız oluyor. Savunma sanayiinde attığımız adım, S400 diyoruz, birileri rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyor? Ortak paydada kimler yer almak istiyorsa biz onlarla el ele veririz. S400’de kredide gayet uygun bir faiz veriliyor. Yüzde 3 faiz oranı ile bu krediyi alıyorsak, sen artık; bir yerden icazet mi alacağım. Başarılı bir tüccarsak, sanayiciysek, siyasetçiysek, bunun en uygunu neredense oradan alırız ve yaparız” dedi.

Önce yatırım

Erdoğan’dan önce konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin “Ekonomi denilince borsalar, kur, inen çıkan hisseler faizler konuşulurken, ekonominin belkemiği aslında yatırımlardır. Yatırım, istihdamın, büyümenin, düşen faiz ve enflasyonun, güçlenen ekonominin genleridir, genetiğidir.

Neler destekleniyor?

-Yenilenebilir enerji teknolojileri (Ingot ve hücre üretimi ile güneş paneli üretimi)

-Metalürji yatırımları (Alüminyum yassı mamul, entegre madencilik, külçe çinko, külçe kurşun, izabe ve katotbakır üretimi vb.)

-Ham petrol işleme rafinerisi

-Petrokimya ürünleri n Karbon elyaf ve kompozit malzeme

-Tıbbi cihazlar ve sağlık teknolojileri (Kateter, stent, kalp kapakçığı üretimi)

-Raylı sistem araçları n Savunma sanayii teknolojileri (Muhtelif zırhlı araçlar, muharebe uçağı) n Motorlu taşıtlar-Elektronik (Hibrit motor, dizel motor ve batarya üretimi)

-Tarım teknolojileri yatırımları