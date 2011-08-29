-132 yıllık ajans kapanıyor WELLINGTON (A.A) - 29.08.2011 - Yeni Zelanda haber ajansı, 132 yıl sonra kapanıyor. Yeni Zelanda'da 4 milyon nüfuslu ülkenin kimliğinin oluşmasına yardım eden 132 yıllık bir kurum olan Yeni Zelanda Basın Birliği (NZPA), 31 Ağustos itibarıyla kapılarını kapatıyor. Kurumun, değişen teknoloji ve medyadaki tekelleşmenin kurbanı olduğu belirtiliyor. Avustralyalı iki medya imparatorluğu Fairfax Media ve APN'nin, Yeni Zelanda'nın çoğu gazetesini satın almasından sonra her bir zincirdeki gazetelerin, haberlerini paylaşması, dışarıdan haber ajansına duyulan ihtiyacı azalttı. Diğer haber ajansları gibi, haberlerini gazeteler, yayıncılar ve internet sağlayıcılarına satan NZPA, son yıllarda, internet müşterileri bulmaya ve yeni yayın arayışını oturtmaya çalıştı, ancak bu girişimler sonunun gelmesini engelleyemedi. NZPA, en parlak dönemi olan 1980'lerde ve 1990'larda, Londra, Sydney, Hong Kong ve Washington'daki muhabirler dahil olmak üzere onlarca gazeteciyi işe almıştı. Yeni Zelanda gazeteleri, milli menfaatle bağlantılı haberlerini ajansa vermiş, ajans da bu haberleri diğer gazetelere dağıtmıştı. Çalışan sayısı 42'ye düşen ajansın editörü Kevin Norquay, bunun, 100 yıldır iyi işleyen bir yöntem olduğunu belirterek, gazetelerin birleşmesi ve internetin yaygınlaşmasıyla bu modelin bozulmaya başladığını söyledi. Norquay, Yeni Zelanda'daki çoğu gazetenin 2005 yılında ajansa haber vermeyi durdurduğunu kaydetti. NZPA'ya son darbeyi, geçen Nisan ayında merkezi Avustralya'da bulunan Fairfax Media'nın Yeni Zelanda'daki 70'ten fazla gazetenin sahibi olması vurdu. Fairfax Media, bu tarihten sonra ajansla işbirliğine son verme kararı aldı. Avustralya haber ajansı AAP, NZPA'nın kapanmasıyla Yeni Zelanda'daki muhabir sayısını birden dokuza yükseltirken, AAP'nin genel müdürü Bruce Davidson, NZPA'dan hizmet aldıklarını ve bir anda kendilerini Yeni Zelanda haberlerinden yoksun bulduklarını kaydetti. Amerikan Associated Press ajansının ise Fairfax, APN ve AAP ile mesleki işbirliği bulunuyor. NZPA'nın kapanması, Avustralyalı şirketlerin Yeni Zelanda'da iş hayatı üzerindeki kontrolünün artırmasının bir diğer örneği olarak görülüyor. Avustralya merkezli şirketlerin, şu anda Yeni Zelanda'nın medya ve bankacılık sektörlerine hakim olduğu biliniyor.