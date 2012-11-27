132 kamu kurumu denetim dışı kaldı

Kamu kurumlarını dışarıdan denetleme yetkisine sahip tek bağımsız kurum olan Sayıştay, hazırladığı 132 denetim raporunu yasal süre olan 13 Eylül’e kadar TBMM ’ye göndermedi. Gerekçe olarak raporların kesinleştirilmemesini gösteren Sayıştay’ın bu tutumuyla TBMM, tarihinde ilk kez kamu kurumlarının kullandığı bütçenin akıbetini öğrenemedi. 2011 yılı denetimde pas geçildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Komisyon Başkanı AKP ’li Lütfi Elvan ve CHP ’li Bülent Kuşoğlu rahatsızlıklarını dile getirirken, MHP ’li Mustafa Kalaycı, “Bu bir skandal” dedi.

radikal.com.tr.'den Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Sayıştay, 2010’da çıkarılan kanuna göre teftiş kurullarının kaldırılmasından sonra kamuda denetleme yetkisine sahip tek kurum. Sayıştay denetçileri, 2012’de geniş çaplı bir denetim atağı başlatarak, kamunun 2011 harcamalarını değerlendiren 132 rapor hazırladı. Sayıştay denetçileri hazırladığı raporları ilgili kamu kuruluşlarına gönderip görüşlerinin sorulmasının hemen ardından, 4 Temmuz’da kabul edilen torba kanununa eklenen maddeyle, Sayıştay’ın denetim yetkisi kısıtlandı.

6353 sayılı kanuna eklenen maddeyle; Sayıştay’ın kamu idarelerinin takdir yetkisini sınırlayacak veya ortadan kaldıracak şekilde rapor düzenleyemeyeceği, yapılan işlerin gerekliliği, ekonomikliği, etkililiği, verimliliğini denetleyemeceği öngörüldü.

Denetçilerin hazırladığı 132 rapor, yeni mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle Sayıştay yönetimi tarafından Meclis’e gönderilmedi. Oysa uygulamadaki yasalara göre, Sayıştay’ın kamu idareleriyle ilgili olarak hazırladığı denetim raporlarını Meclis’e sunması yasal zorunluluk.

Avrupa Komisyonu endişeli

Sayıştay’ın denetim yetkisinde torba yasayla yapılan sınırlama Avrupa Komisyonu’nun son ilerleme raporunda da yer buldu. Raporda, bu durum endişe verici olarak nitelendirildi. “Sayıştay denetim ve kontrolünün bağımsızlığı ve etkinliğinin tehlikeye atıldığı” belirtilen raporda, “Son yapılan yasal değişiklikler ciddi endişeler oluşturmaktadır” denildi. Anayasa Mahkemesi’ne de götürülen değişiklikle ilgili olarak Sayıştay Başkanı Recai Akyel’in tutumu da yasanın Meclis sürecinde eleştiri konusu oldu. Eski Sayıştay Denetçisi ve eski Devlet Denetleme Kurulu üyesi Kadir Sev’in “Sayıştay Başkanı bu konuda adım atmıyor. TBMM’nin tek muhatap kabul ettiği Sayıştay Başkanı komisyon toplantılarına temsilci dahi yollamadı” yönündeki açıklamaları basında da yer buldu.

Genel ve özel bütçeli idareler denetim kapsamında Sayıştay’ın denetimlerini tamamlayıp raporunu yazdığı 132 kurumun bir listesi bulunmuyor. Ancak Sayıştay görevi gereği tüm genel bütçeli ve özel bütçeli idareleri denetliyor. Bu da tüm bakanlıkların, KİT’lerin ve özel bütçeli kamu kurumlarının Sayıştay’ın denetim listesinde bulunduğunu gösteriyor. Sayıştay’da tüm bu denetimleri gerçekleştiren 59 kişilik bir denetçi ekibi bulunuyor. 2012 yılı denetim programına alınan kurum sayısı ise 419.

Bu yıl 142 milyon TL’lik bütçesinin çok büyük bir bölümünü denetim çalışmalarına ayıran Sayıştay; bu harcamalara karşın tek bir resmi denetim raporu dahi yazmamış oluyor. Sayıştay kriziyle ilgili olarak önümüzdeki günlerde Meclis ve kurum arasında yapılacak görüşmeler belirleyici olacak, 132 raporun akıbeti de bu süreçte netleşecek.