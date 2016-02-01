132 aydından Cizre deklarasyonu: Yaralıları kurtarmadınız, biz kurtarmaya hazırız

Cizre’de bir binanın bodrum katında 9 gündür mahsur kalan yaralılardan uzun bir süredir haber alınamazken, aralarında Kadir İnanır, Vedat Türkali, Rakel Dink, Murathan Mungan, Lale Mansur, Ayşegül Doğan, Ümit Kıvanç, Baskın Oran, Osman Kavala, Oya Baydar ve Levent Gültekin gibi aydın, gazeteci ve yazarın da bulunduğu 132 kişi, “Cizre’de insanlık ölüyor” diyerek, devletin sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde yaralıları kurtarmak için hazır olduklarını açıkladı.

İMC'de yeralan habere göre, Aydınların imzalarının bulunduğu deklarasyonda, çatışmalardan bu yana Cizre’de 66 sivilin tamamının devlet güçlerinin saldırılarından kaynaklanan sebeplerle hayatlarını kaybettiklerine dair güçlü bulguların olduğu kaydedilerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) tedbir kararlarına rağmen hastaneye kaldırılmalarına izin verilmeyen Cihan Karaman, Serhat Altun ve Hüseyin Paksoy’un yaşamlarını yitirdiği hatırlatıldı.

‘Hukuk ve devlet kurumları ölmüştür’

Cizre’deki yaralıların günlerdir hastaneye sevk edilememesinden dolayı durumu ağır olan 7 kişinin yaşamını yitirdiği vurgulanan deklarasyonda, diğer yaralılardan da herhangi bir bilgi alınamadığı gibi her an yaşamını yitirebilecekleri kaygısı taşındığı kaydedildi.

Deklarasyonda şunlar vurgulandı:

“Bu kişilerin bulunduğu sokak ve binanın sürekli top atışlarına tabi tutulduğu görgü tanıkları tarafından basına anlatılmaktadır. Başta HDP milletvekili Faysal Sarıyıldız olmak üzere HDP grubunun, İnsan hakları örgütlerinin, demokratik kamuoyunun olağanca gayretleri ile bu kişileri kurtarmak için çaba göstermelerine rağmen çabalarının sonuç vermediği, bu kişileri kurtarmak için giden heyetlerin ve gönüllülerin önünün kesildiği anlaşılmaktadır. Öyle ki canlı yayında bu kişilerin ölümlerine tanık kılınmak isteniyoruz.

“Korkunç bir trajedi ile karşı karşıyayız. Bu kişilerin ambulansla hastaneye sevk edilebilmeleri için operasyonların durdurulması konusunda AYM tedbir talebini kabul etmemiş, AİHM ise konuyu 2 Şubat gününe ertelemiştir. İnsanlığın ölümü ile birlikte hukuk ve devlet kurumları da birlikte ölmeye başlamıştır.”

‘Siz onları kurtarmadınız, biz kurtarmaya hazırız’

Yaralıların kurtarılarak hastaneye nakillerinin insani ve devletin bir zorunluluğu olduğuna vurgu yapılan deklarasyonda, şunlar söylendi:

“Biz aşağıda imzası bulunanlar, yüreğinde azıcık dahi insan sevgisi olanlara sesleniyoruz. Yaralı halde kurtarılmayı bekleyen her kim olursa olsun ona yardım eli uzatmak insan olmanın bir gereğidir. Kanun ve hukuk devletlerinde ise bu bir zorunluluktur. Silahlı çatışmanın çılgınlık halini aldığı zamanlarda ise insanlık vicdanına seslenmekten başka bir yol bulamıyoruz. Ölmek ve öldürmek aynı zamanda insanlığı öldürmektir. Toplumsal barışımızın yok olmaması ve insani değerlerimizi yitirmememiz için acilen Cizre’deki 15’i yaralı 24 kişinin ambulansla hastaneye sevki için devlet yetkililerine sesleniyoruz. Siz onları kurtarmazsanız biz kurtarmaya hazırız.”

İmzacılar

Öztürk Türkdoğan, Kadir İnanır, Murathan Mungan, Tarık Ziya Ekinci, Vedat Türkali, Rakel Dink, Jülide Kural, Ayşegül Devecioğlu, Lale Mansur, Ayşegül Doğan, Ümit Kıvanç, Baskın Oran, Orhan Alkaya, Ali Nesin, Celal Başlangıç, Adalet Ağaoğlu, Ömer Laçiner, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Oya Baydar, Osman Kavala, Hakan Tahmaz, Abdülbaki Erdoğmuş, Şanar Yurdatapan, Perihan Mağden, Zeynep Tanbay, Ufuk Uras, Mıgırdıç Margos, İmam Taşçıer, Hüda Kaya, Nurcan Baysal, Levent Gültekin, Latife Tekin, Jaklin Çelik, Ayça Damgacı, Zeynep Tozduman, Sibel Özbudun, Temel Demirer, Melek Göregenli, Pınar Aydınlar, Reyan Tuvi, Sinan Keskin, Ferhat Tunç, Muteber Öğreten, Türkcan Baykal, Erdal Doğan, Bülent Atamer, Atilla Durak, Yücel Tunca, İbrahim Sediyani, Hanife Yüksel, Asuman Bayrak, Semra Somersan, Oktay Etiman, Neşe Yaşın, Baha Cengiz Türer, Yavuz Ata, Muzaffer Kurtoğlu, Cafer Solgun, Seçkin Özsoy, Mehmet Akyürek, Cem Özatalay, Halil Savda, Erhan Yalçındağ, Peri Pamir, Tülay Öztürk, Meral Geylani, Yannis Vasilis Yaylalı, Aksel Avan, Onur Hamzaoğlu, Gülay Bulut, Ebru Ergün, Ayşe Erzan, Abdulhakim Daş, Gonca Gedikoğlu, Yücel Demirer, Orhan Silier, Dilek Hattatoğlu, Fethiye Çetin, Ziynet Özçelik, Yıldız Tar, Mustafa Oğuz Sinemmillioğlu, Kubal Altınel, Semih Bilgen, Selim Temo, Yalçın Ergündoğan, Emel Ataktürk, Özlem Dalkıran, Ozan Telli, Ahmet Bülent Özer, Hasan Özpolat, Melek Ulagay Taylan, Mehmet Fatih Tıraş, Tuna Altınel, Bilge Selçuk, Tatyos Bebek, Oktay Etiman, Neşe Yaşın, Evrim Kaçar, Dilek Gökçin, Umur Coşkun, Mehmet Akyürek, Deniz Koloğlu, Erkan Arslan, Evrim Karakaş, Seher Kalkan, Uğraş Salman, Zelal Ekinci, Ercan İpekçi, Arif Ali Cangı, Meryem Koray, İnsel Sılade, Ercan Zincir, Rojbin Tugan Kalkan, Ayten Alkan, Uğraş Salman, Birgül Taştan, Fırak Gökal, Hade Türkmen, Z. Zevan Karabulut, Batur Talu, Hanife Yüksel, Başak Tan, Demir Küçükaydın, Şenol Karakaş, Feyha Karslı, Evrim Kavcar, Yonca Demir, Kürşat Aker, Adnan Fırat Bayar, Osman Murat Ülke, Zehra Soydan ve Hayrettin Bulan.