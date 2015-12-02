Memurların iş güvencesi ortadan kalkıyor mu?

Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının açılışında yeni hükümet döneminde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değiştirilerek, memurun 'iş güvencesinin' kalkıp kalkmayacağı tartışmalarına yanıt verdi. Bakan, temelde memurların hakları ve çalışma şartlarını belirleyen kanunla ilgili olarak, "Bilinmelidir ki bu konuda reforma ihtiyaç vardır. Bu reformu gerçekleştirmek için muhakkak ki hükümet programımız dahil olmak üzere her birimizin kararlılığı söz konusudur. Türkiye'deki bu büyük reformu sadece iş güvencesine çıpalamak ve onun üzerinden bir tartışma açmak haksızlık olur düşüncesindeyiz" dedi.

"Verimlilik baz alınacak"



Bir gazetecinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda nasıl bir değişiklik planlandığını sorması üzerine Bakan Soylu, şu yanıtı verdi:

"Türkiye büyümektedir ve yükselmektedir. Bizim özellikle her alanda etkinliği ve verimliliği baz alacağımız, gerek kendi içimizdeki gerekse de uluslararası rekabetin en iyi noktaya ulaşabileceğini hedeflememiz, ülkemiz için de hükümetimiz için de kaçınılmazdır. Bu noktada devletimizin verimliliği de önemlidir. AK Parti iktidarlarının birçok özelliği arasında ülkenin ihtiyaç duyduğu reformları hayata geçirmesi de yer almaktadır. AK Parti bu konuda sarfınazar etmemiştir, vazgeçmemiştir. Reformlar ilk günlerde çok eleştirilmiştir ama bugün çıktılarına baktığımızda reformlar, değişimler, atılan adımlar ülkemize ciddi bir şekilde katkı sağlamıştır."

"Değişiklik kaçınılmaz"

Devlet memurlarını hem devletin hem de ülkenin dinamo merkezi olarak niteleyen Bakan Soylu, "Uzun zamandır tartışılan ve değiştirilmesi istenen, etkinliği ve verimliliği devlet hayatına tam anlamıyla hakim kılınmaya çalışılan bir değişiklik kaçınılmazdır. Çalışma hayatının sağladığı çok önemli bir kazanım vardır ki; o da bunun bütün paydaşlarımızla gerçekleşmesidir. Usulümüz bugüne kadar bu olmuştur, bundan sonra böyle olacaktır. Türkiye'deki bu büyük reformu sadece iş güvencesine çıpalamak ve onun üzerinden bir tartışma açmak haksızlık olur düşüncesindeyiz. Bu konuda atılacak adımlar Türkiye'nin hem ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşabileceği hem de sosyal hukuk devletinin yerine getirebileceği bir anlayışla gerçekleşecektir" diye konuştu.

"Reform için kararlıyız"

Soylu, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar toplumun hiçbir kesimini mağdur etmediğini dile getirerek, Devlet Memurları Kanunu ile ilgili şunları aktardı:

"Bilinmelidir ki; bu konuda reforma ihtiyaç vardır. Bu reformu gerçekleştirmek için muhakkak ki hükümet programımız dahil olmak üzere her birimizin kararlılığı söz konusudur. Bunu paydaşlarımız ve toplumun bütün kesimleriyle tam bir reformu sağlayacak şekilde inşallah gerçekleştirmeye çalışacağız. Yürüteceğimiz her şey açık, şeffaf ve hakkaniyet ölçüsünde olacaktır."

657 sayılı kanun nedir?

Anayasa’ya göre 657 sayılı Memur Kanunu, memurların temel çalışma şartlarını ve sahip oldukları hakları belirliyor.

Kanunun öne çıkan maddelerinden bazılarına bakılacak olursa:

-Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.

-Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.

Emeklilik:

- Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır.

Çekilme:

- Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.

Bakan Soylu'nun konuşmasında öne çıkan detaylar şöyle:

* 13 yıldır Türkiye büyük ve köklü değişimlerin altına imza attı. Birçok problemle karşı karşıya kaldık. Herbiriyle yüzleşip çözmeye çalışan zihniyet devrimini yaptık.



* Toplumsal uzlaşmayla ortaya koyduğumuz kriterlerle çözüldü. Kişi başı milli gelir 3 bin dolardan 10 bin dolara ulaştı. Bunlar yapılırken özellikle ifade etmeliyim ki eğitim, sağlık, ulaşıma kadar birçok konuda büyük adımlar atıldı.



* Eski Türkiye içinde karşı karşıya kaldığımız sıkıntı dertleri hep birlikte hatırlıyoruz. Hayal edilemeyecek bir dönüşüm olduğunu sadece biz değil dünya görmektedir. Bugün 64. hükümet olarak 13. yıllık birinci sıçrama sonrasında 1 Kasım seçimlerindeki milli iradeden aldık.



* 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var. Bunun yanı sıra insanımızın refahını yükseltmektir. Rekabet edilebilir hale getirebilmek. En önemlisi teknoloji açısından önemli adımlar atmaktır. İnsanımızı merkez alan politikaları insanımızla beraber oluşturmak istiyoruz.



* Bir taraftan toplum barışı, bir taraftan medeniyet değerleriyle buluşma bir taraftan iş hayatı modeli oluşturuyoruz. Burada belki de en önemli meselelerden bir tanesi orta sınıfı tahkim etmeye çalışıyoruz.



* Orta sınıf tahkimatına ve güçlenmesine yönelik adımların atılması demokrasinin sürdürülmesi için en önemli adımlardan bir tanesi.

* Asgari ücretin yanı sıra hayatı yükseltmenin de adımlarını attık. Sosyal reformlar 13 yılın en önemli kanıtıdır. Sosyal güvenlik açıklarının etkilerini ortadan kaldıran dönüşümlerini birlikte yaşadık.

* Paradan 6 sıfır altılması, sağlık memnuniyeti 30'lu rakamlardan 70'li rakamlara ulaşması, çocuklarımızın otel konforunda yurtlarda kalması, ulaşım, iletişim sadece maddesel ekonomik gelirle değil, toplumsal hayatta karşımıza çıkıyor.

* Sürdürülebilir yükseltilmesi gerekir. 184 lira olan 2015 yılında 1.050 lira olmuştur. Yüzde 442'lik artış yaşanmıştır. Enflasyon yüzde 7.4'lere düşmüştür.