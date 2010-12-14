1300 bayilik silah şirketinin sahibi 'resmen' AKP'li

T24 - Meclise sunulan silah taşıma yasa tasarısıyla, 18 yaşını dolduran herkes silah taşıyabilecek. Tasarıyı savunan Silah Üreticileri, Satıcıları ve Sevenleri Derneği Başkanı Cuma İçten'in 2007 genel seçimlerinde AKP aday adayı olduğu, AKP Eminönü Kurucu Başkan Yardımcılığı, Fatih Belediyesi meclis üyeliği ve Fatih İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu ortaya çıktı.

Akşam gazetesi yazarı Çiğdem Toker'in "1300 bayilik av silahları şirketinin sahibi ve 'resmen' AKP'li" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:



1300 bayilik av silahları şirketinin sahibi ve 'resmen' AKP'li

Pompalı tüfek taşıma yaşını 18'e indiren yasa tasarısı kıyamet kopardı. TBMM İçişleri Alt Komisyonu'nda süren yasa çalışmaları sırasında dinlenenlerden biri de silah sektörü adına tasarıyı savunan Silah Üreticileri, Satıcıları ve Sevenleri Derneği Başkanı Cuma İçten, 'resmen' AKP'li ve İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı bir silah tüccarı çıktı. İçten'in gerekçesi de oldukça ilginç: 'Kuvayi Milliye hareketi ve milli mücadeledeki sıkıntıları unutmayalım.'

İçten Av Silahları Yönetim Kurulu Başkanı Cuma İçten, şirketine ait internet sitesinde pek çok silah çeşidinin yanı sıra, 1500 liraya pompalı tüfek de satıyor. Ticaret Sicili'nin 11 Ağustos 2010 sayılı nüshasında yayımlanan Yönetim Kurulu kararına göre şirket sermayesi 2.5 milyon lira.

Kısa adı SÜSASD olan Silah Üreticileri, Satıcıları ve Sevenleri Derneği Başkanı, 36 yaşında olmasına karşın, uzun süredir aktif siyasetin içinde. 50 yıl önce Diyarbakır'da bir aile şirketi olarak kurulan İçten Av Silahları'nın 'kendi ifadesiyle' 1300 bayisi bulunuyor.



AKP milletvekili aday adayı

İçten, siyasete henüz 19 yaşındayken, Refah Partisi'nin İstanbul Kadıköy Gençlik Kolları yönetiminde başlamış. 2007 genel seçimlerinde AKP milletvekili aday adayı olan Cuma İçten, AKP Eminönü Kurucu Başkan Yardımcılığı, Fatih Belediyesi meclis üyeliği, Fatih İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

AKP Siyaset Akademisi mezunu olan Cuma İçten, bireysel silahlanmaya büyük kolaylıklar getirmesi nedeniyle kamuoyunda büyük tepkiye yol açan tasarıyı, TBMM'de SÜSASD Başkanı sıfatıyla savundu.

İçten'in TBMM İçişleri Komisyonu'nun 9 Aralık 2009 tarihli oturumundaki sunuşundan bazı notlar:

'Silah, bizim ademoğlunun bir gerçeğidir.'

'Millet olarak silah kültüründen uzaklaştığımız sürece, devlet olarak da silah kültüründen uzaklaşmış oluruz. Kuvayi Milliye hareketi ve milli mücadelede yaşadığımız sıkıntılar unutulmamalıdır.'

'İngiliz kültüründe silahın vazgeçilmez bir olgu olduğunu, lordların silah ve avcılık kültürüyle özdeş yaşadığını, atalarımızda ve Osmanlı'da da silah kültürünün olduğunu, Amerika'nın baskın yapısının da silah gücüyle olduğunu, silahın milletler ve devletler açısından asla vazgeçilmez bir gerçek olduğunu, devletini ve milletini sevenlerin bilmesi gerektiğine inanıyoruz.'



Dernek de Fatih'te kurulmuş

'Her şeyden önemlisi, ABD'de olduğu gibi TBMM, vatandaşının yasalar öngörüsünde silahlanmasını kolaylaştırmalı mı, güçleştirmeli mi?'

İçten'in sahibi olduğu şirket çok sayıda TV dizisine sponsorluk da yaptı. Cuma İçten'in başkanlığını yürüttüğü SÜSASD, aynı zamanda politika da yaptığı İstanbul Fatih'te kuruldu. Dernek, internet sitesinde kendisini, '2007 yılında kurusıkı ses tabancalarının yasallaşması sürecinde aktif rol almış ve '5729 kuru sıkı tabancaları yasası'nı dilediği gibi çıkartmıştır' gibi ifadelerle tanıtıyor. İçten'in internetteki biyografisine göre 'silah teknisyeni ve patlayıcı madde uzmanlığı' gibi şapkaları da var.



