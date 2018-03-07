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Ekonomi

130 yıllık Coca-Cola tarihinde bir ilk

Coca-Cola düşük alkollü içeceğini ilk olarak Japonya'da piyasaya sürecek

07 Mart 2018 21:59

ABD merkezli küresel içecek markası Coca-Cola, düşük alkollü meyveli gazoz piyasaya süreceğini açıkladı.130 yıllık alkolsüz geleneğini bozacak olan Coca-Cola'ın yeni içeceğini ilk kez Japonya'da piyasaya süreceği belirtildi.

Dünyada en fazla tüketilen meşrubat olan Coca-Cola, ‘alkopop’ modasına kapıldı. Çok düşük oranda alkol içeren, meyve tadı eklenen gazoz benzeri içecekler olan alkopoplar, piyasada büyük rağbet görüyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Coca-Cola da Japonya’da alkollü kokteylle gazoz karışımı bir içecek olan, marketlerde alkollü içkiler bölümüne konulan ve peynir ekmek gibi satan Chu-Hi’den etkilendi. Tarifi hala sır gibi saklanan, logosu tüm dünyada tanınan bir ikon olan Coca-Cola’nın 130 yıllık alkolsüz geleneğini bozacak yeni içecek, ilk olarak Japonya’da piyasaya sunulacak.

"Mütevazi bir deneme"

Coca-Cola’nın Japonya kolu başkanı Jorge Garduño, pazarlarındaki belli bir tüketici kitlesi için mütevazi bir deneme yaptıklarını söyledi. “Daha önce düşük alkollü kategorisinde bir deneme yapmamıştık. Bu, temel alanımız dışında yeni fırsatları keşfetmeye devam ettiğimizin bir örneği” diyen Garduño, yeni içeceği Japonya dışında satışa sunacaklarını sanmadığını belirtti.

Chu-Hi’nin alkol oranı yüzde 3-8 arasında değişiyor. Özellikle kadınlar arasında popüler olan Chu-Hi, Kirin, Suntory, Asahi gibi içecek devleri tarafından büyük çeşitlilik içinde üretiliyor, yüzlerce tadla yeni denemeler yapılmaya devam ediliyor.

Gazlı içeceklerin sağlığa zarralı olduğuna dair bilinç geliştikçe Coca-Cola da ürünlerini çeşitlendirme arayışına girdi ve daha önce de su ve çay markaları satın aldı.

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