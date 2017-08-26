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130 yıllık caminin duvar ve kolonlarındaki çatlaklar korkutuyor

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT'te Karakol Mahallesi'ndeki vatandaşlar, 130 yıllık Şeyh Maruf Camisi'nin duvarlarında ve taşıyıcı kolonlarında büyük çatlaklar olduğunu ve kışın çatısından akan sular nedeniyle ibadet yapmakta zorland

26 Ağustos 2017 15:35

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT\'te Karakol Mahallesi\'ndeki vatandaşlar, 130 yıllık Şeyh Maruf Camisi\'nin duvarlarında ve taşıyıcı kolonlarında büyük çatlaklar olduğunu ve kışın çatısından akan sular nedeniyle ibadet yapmakta zorlandıklarını söyledi.
Karakol Mahallesi 1006 nolu sokakta bulunan tarihi Şeyh Maruf Camisi\'nin duvar ve kolonlarında derin çatlaklar, cemaati korkutuyor. Caminin yıkılma tehlikesi bulunduğunu ve kışın tavandan gelen yağmur suları nedeniyle ibadetlerini yerine getirmekte sıkıntı çektiklerini dile getiren mahalle halkı, caminin daha önce Bitlis Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında restore edildiğini belirterek, cami duvarları ile kolonlarının yeniden çatladığını söyledi. 
Mahalle sakinlerinden Hüseyin Çelepkulu, \"Burası tarihi bir camidir, ancak bakımsızlıktan ötürü yıkılma tehlikesi arz etmektedir. Camimiz tarihi olduğundan burada tarihi kuyumuz ve camiye rahatlıkla gelebilmek için özel sabat adı verilen geçitler yapılmıştır. Bizler camiye yakın yerlerde esnafız ve sürekli bu camiye gelmekteyiz. Buranın tekrar restore edilmesini istiyoruz\" dedi. 
Mahalle sakinleri ve esnaf, para toplayıp onarım yapmak istediklerini ancak koruma altındaki 2 camiden biri olduğu için izin verilmediğini belirtti.

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