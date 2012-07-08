130 sanığın örgüt üyesi sıfatıyla yargılandığı davanın tek tutuklusu

Belediyecilik tarihine giren 130 sanığın “çete üyesi”, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Aziz Kocaoğlu’nun da “örgüt lideri” sıfatıyla ve 397 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, tutukluluğu devam eden tek sanık Genel Sekreter Pervin Şenel Genç oldu.

Milliyet'in haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerde “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, kurulan örgütün faliyetleri kapsamında ihaleye fesat karıştırmak, belgede sahtecilik, kurumu zarara uğratmak, rüşvet, tehdit, görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla ilk operasyon 2 Mayıs 2011 tarihinde özel yetkili cumhuriyet savcılığının talimatıyla yapıldı. İlk operasyonda 36 kişi gözaltına alındı, 20’si tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi, belediye yetkilerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

Daha sonra itirazlar sonucu Destek Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Keskin, Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi Müdürü Nagehan Genç, Grand Plaza Genel Müdürü Reha Pekerten, Büyükşehir Protokol Müdür Vekili Zeki Karatay, organizatörlier Harun Aslan ve Mustafa Çakar tahliye edildi. Böylece ilk operasyonda tutuklu sanık sayısı 11’e indi.İkinci dalga operasyon ise Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun EXPO sunumu için Paris’te bulunduğu 22 Kasım 2011’de gerçekleşti.

Gözaltına alınan 44 kişiden Kültür Şube Müdürü Abdülhalim Cumhur Yazıcı, İzenerji Genel Müdürü Ali Süha Sabuktay, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 3 No’lu Şube Başkanı Cafer Konca’nın da aralarında 11 kişi daha tutuklandı.

Cumhuriyet Savcılarının itirazı sonucu serbest kalan 26 kişiden 13 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Bey, İZULAŞ ve İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Gül Şener, İZELMAN Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı da cezaevine konuldu. Son olarak geçen 30 Aralık’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Sırrı Aydoğan, yılın ilk iş günü olan 2 Ocak’ta da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun ifadesini alınıp serbest bırakıldı.

Sadece o kaldı

Operasyonun ardından hazırlanan iddianamede 1’i aranan 33’ü tutuklu sanıklar “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, kurulan örgütün faaliyetleri kapsamında ihaleye fesat karıştırmak, belgede sahtecilik, kurumu zarara uğratmak, rüşvet, tehdit, görevi kötüye kullanmak” dava açıldı. Dava sürecinde 18 sanıktan diğerleri tahliye edilirken önceki gün de 18 tutuklu sanıktan 17’si için tahliye kararı verildi. Ancak Pervin Şenel Genç cezaevine gönderildi.

Mandalin ve şal dağıttı

Genç’in tutukluluğu başta Kocaoğlu olmak üzere, avukatlarda ve yakınlarında büyük hayal kırıklığı yarattı. Genç, “örgüt kurmak”la suçlanırken, diğer tahliyelerle “olayın çete olamayacağının ortaya çıktığı” öne sürüldü. Yakınları “Şenel tek kişilik çete mi, bu nasıl bir örgüt?” diyerek tepki gösterdi.

2010/2011 yılları arasında yaklaşık 400 milyon liralık ihalelere imza atan Genç, katlı otopark, İzban filmi, konserler, alımlar başta olmak üzere 18 konuda yargılanıyor.

Suçlamalar arasında 200 bin liralık şal dağıtılması, 180 bin liralık üreticinin elinde kalan mandalinaların okullarda dağıtılması gibi iddialar da bulunuyor. Genç’in avukatı Turan Karakaş, evrak ve dosyalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını, delilerin ise yalnızca telefon konuşmaları ve ortam dinlemelerine dayandığını belirterek, bu dellilerde de sebep-sonuç ilişkisi bulunmadığını öne sürdü.

Karakaş, “Acaba Pervin Şenel Genç davanın kamuoyundaki meşruiyeti için mi tutuklu kalmaktadır” yorumunda bulundu.

Sessiz güç Pervin

Pervin Şenel Genç (61) bugüne kadar hiç evlenmedi. Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Genç, mezuniyetinin ardından o dönemki adıyla İzmir Belediyesi’nde çalışmaya başladı, Garaj Müdürlüğü’nde şeflik, Fuar’da müdür yardımcılığının ardından Gaziemir Belediyesi’nde görevliyken, Başkan Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmasını istedi. Genç’in kızkardeşi Nagehan Genç de belediyede çalışıyor. Az konuşan, çalışkanlığı ve özellikle yasalar önünde Başkan’ın zor durumda kalmamasına yönelik çabalarıyla tanınan Genç ayrıca görev süresi boyunca ön plana çıkmamayı sevmesiyle de tanınıyor. Kentte düzenlenen çeşitli toplantılarda Genç, arka sıralarda oturmayı tercih ediyordu.