T24 LogoT24 Logo
Dünya

130 Pakistan askeri çığ altında kaldı

Pakistan'ın Hindistan sınırındaki Siaçen dağında 130 asker çığ altında kaldı

07 Nisan 2012 14:38

Pakistan ordusu, Hindistan sınırındaki Siaçen dağında, çığ düşmesi sonucu 130 askerin kar altında kaldığını duyurdu.
 
İlk olarak televizyon kanallarının duyurduğı çiğ faciasında, askerlerin durumu hakkında bilgi edinilemediğini belirtilmişti.

Ordu sözcüsü Tümgeneral Athar Abbas ise açıklamasında, “yerel saatle 06.00 sularında çığ düşmesi sonucu bir askeri merkezin karlara gömüldüğünü, 100’den fazla askeri personelin binada mahsur kaldığını” söyledi.

Abbas, ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda daha sonra açıklama yapılacağını belirtmişti. Ordu yetkililer, en son olarak çığ altında kalan askeri personel sayısını 130 olarak belirtti.


Sınırın gerilim noktası


Siaçen, Kaşmir bölgesinin kuzeyinde kalıyor. Müslüman nüfusun yoğunlukta olduğu Kaşmir bölgesi, iki ülkenin 1947’de İngiltere’den bağımsızlıklarını kazandığı günden bu yana üç savaşın yaşanmasına neden oldu.

Sayıları 10 ile 20 bini bulan Hintli ve Pakistanlı askeri birlikler, 1984’ten bu yana Siaçen dağının yer aldığı Karakoram alanında karşılıklı olarak mevzilenmiş durumda.

Siaçen’in, her iki ordunun cephesi arasında kalan  bölgesi, deniz seviyesinden yaklaşık altı bin metre yükseklikte. Askeri uzmanlar bölgenin yerleşime olanaksız olduğunu ifade ederken, bugüne kadar çığ düşmesi soncu ölenlerin sayısı çatışmalarda ölenleri geçmiş durumda.

ETİKETLER

PakistanHindistançığasker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24