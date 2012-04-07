130 Pakistan askeri çığ altında kaldı

Pakistan ordusu, Hindistan sınırındaki Siaçen dağında, çığ düşmesi sonucu 130 askerin kar altında kaldığını duyurdu.



İlk olarak televizyon kanallarının duyurduğı çiğ faciasında, askerlerin durumu hakkında bilgi edinilemediğini belirtilmişti.

Ordu sözcüsü Tümgeneral Athar Abbas ise açıklamasında, “yerel saatle 06.00 sularında çığ düşmesi sonucu bir askeri merkezin karlara gömüldüğünü, 100’den fazla askeri personelin binada mahsur kaldığını” söyledi.

Abbas, ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda daha sonra açıklama yapılacağını belirtmişti. Ordu yetkililer, en son olarak çığ altında kalan askeri personel sayısını 130 olarak belirtti.



Sınırın gerilim noktası



Siaçen, Kaşmir bölgesinin kuzeyinde kalıyor. Müslüman nüfusun yoğunlukta olduğu Kaşmir bölgesi, iki ülkenin 1947’de İngiltere’den bağımsızlıklarını kazandığı günden bu yana üç savaşın yaşanmasına neden oldu.

Sayıları 10 ile 20 bini bulan Hintli ve Pakistanlı askeri birlikler, 1984’ten bu yana Siaçen dağının yer aldığı Karakoram alanında karşılıklı olarak mevzilenmiş durumda.

Siaçen’in, her iki ordunun cephesi arasında kalan bölgesi, deniz seviyesinden yaklaşık altı bin metre yükseklikte. Askeri uzmanlar bölgenin yerleşime olanaksız olduğunu ifade ederken, bugüne kadar çığ düşmesi soncu ölenlerin sayısı çatışmalarda ölenleri geçmiş durumda.