130 kişinin öldüğü Paris terör saldırılarının yaşayan tek sanığı mahkemede: Barda insanlara baktım ve son anda vazgeçtim

Fransa’nın başkenti Paris’te 2015 yılında 130 kişinin ölümüne neden olan eş zamanlı saldırıların tek yaşayan tanığı Salah Abdeslam mahkemede ifade verdi. Abdeslam, saldırı için girdiği barda son anda saldırıyı gerçekleştirmekten vazgeçtiğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Paris’te 2015 yılında Stade de France, Bataclan konser salonu ve çeşitli kafelerde eş zamanlı olarak gerçekleşen terör saldırılarında hayatta kalan tek tanığın yargılaması devam ediyor.

Mahkemede konuşan Salah Abdeslam, kendisine Paris’in 18’inci bölgesinde bir kafeye gitmesinin istendiği, burada kafeye girerek içecek söylediğini anlattı. Abdeslam “Etrafımdaki insanlara baktım ve ‘Bunu yapmayacağım’ dedim” dedi.

Abdeslam, kendisine saldırı planının iki gün öncesinde anlatıldığını ancak hedefin kimler olduğu hakkında bilgi verilmediğini iddia etti.

Girdiği kafede saldırıyı gerçekleştirmekten vazgeçen Abdeslam, arabasına binerek Paris içinde sürmeye başladığını anlattı. Öte yandan Abdeslam, arabadan indikten sonra yaşadıklarıyla ilgili hafızasının “karışık” olduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanı Jean-Louis Peries’in sorularına devam etmesi üzerine Abdeslam sadece kendine verilen görevi bildiğini söyledi ve ekledi. “Kardeşimin bir kemeri bir de Kalaşnikof’u vardı. Ateş açacağını biliyordum.Kendini patlatacağını biliyordum. Hedefleri bilmiyordum”

Abdeslam, saldırıyı organize edenlerin belirlediği eve döndüğünde “neden kendisini patlatmadığı” baskısına kemerin çalışmadığı şeklinde yalan söyleyerek yanıt verdiğini iddia etti.

Abdeslam, saldırıdan sonra Belçika’ya kaçmış, 2016 yılında yakalanmıştı.