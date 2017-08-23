130 kilo Greko-Romen güreşcimiz Dünya Şampiyonası'nda üçüncü yıldızı takınca bir rütbe daha aldı

Korgeneral Rıza!

Faik GÜRSES - İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası\'nda Greko-Romen stil 130 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp üçüncü kez Dünya Şampiyonluğu yıldızını omzuna takarak Korgeneral rütbesine ulaştı. Böylece Rıza 2011-2015 yılında kazandığı şampiyonluk kemerini bu kez de Paris\'te takarak bir rütbe daha yükselmiş oldu.

OLİMPİYATIN RÖVANŞINI ALDI

Geçtiğimiz aylarda yedinci Avrupa Şampiyonluğu\'nu kutlayan Olimpiyat ikincisi milli güreşçimiz Rıza Kayaalp şimdide üçüncü Dünya Şampiyonluğu ile kariyerine yeni bir halka daha eklemiş oldu. 1/8 turunda Özbekistanlı, çeyrek finalde Belaruslu rakibi Kiryl Hryschanka\'yı 3-1 yenen Kayaalp, yarı finalde de Kübalı rakibini devirerek finale kadar yükseldi. Böylece 2016 Rio Olimpiyat Oyunları\'nda şampiyonluğu Kübalı güreşçi Lopez\'e kaptıran Rıza, Dünya Şampiyonasında da bir başka Kübalı güreşçi Pino\'yu devirerek rövanşını almış oldu. Büyük bir başarıya imza atan Rıza, Estonyalı rakibi Heiki Nabi\'yi de yenerek üçüncü kez Dünya şampiyonluğunu ilan etti.

HEDEF TOKYO

Müsabakadan sonra Recep Tayyip Erdoğan\'dan tebrik telefonu alan Kayaalap, Cumhurbaşkanına, \"Dönüşte size geleceğiz. Şimdi yeni hedefimiz 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları, oradaki altın madalyanın anlamı daha büyük olacak\" dedi.

SALİH BORA: \"UNUTULMAZLAR ARASINA GİRDİ\"

Greko-Romen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora da, Rıza Kayaalp\'in başarılı bir çalışma döneminden sonra minderde ektiğini biçtiğine dikkat çekerek, \"O artık unutulmaz güreşçiler arasına girdi. Tokyo\'da alacağı altın madalya kendisini efsane sporcular kategorisine yükseltecektir\" dedi.

TAKIM SIRALAMASI

1. Rusya, 46 puan (0 altın madalya, 2 gümüş, 2 bronz)

2. İran, 36 (0-0-3)

3. Türkiye, 34 (2-0-1)

4. Gürcistan , 30 (0-0-2)

5. Almanya, 29 (1-1-1)

6. Ermenistan, 28 (2-0-0)

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, \"Takım sıralamasından da anlaşılacağı üzere Rusya, İran, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerin bu şampiyonada altın madalya alamadığı görülüyor. Türkiye\'nin Dünya üçüncülüğü bir anlamda dev bir zafer olarak değerlendirilmeli\" ifadesini kullandı.