130'dan fazla kişiyi taşıyan uçağın düşmesi sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor; henüz kimse bulunamadı

Çin’de düşen ve en az 130 kişiyi taşıyan uçakta bulunanları bulmak ve yaşayanları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Uçaktaki yolcuların aileleri endişeli bir şekilde havalimanında bekliyor.

BBC’de yer alan habere göre, China Eastern Flights’a ait Boeing 737 tipi uçak, Guangshi bölgesinde düştüğünde içinde 132 kişi bulunuyordu.

Uçağın düşmesiyle bir yangın da çıktığı bilinirken yüzlerce arama kurtarma ve yangın ekibi uçağın düştüğü noktada çalışmaya başladı.

Yerel medya, şu ana kadar uçağa ait bazı parçaların bulunduğunu, bunun içinde çantalar, cüzdanlar, kim kartları olduğunu aktardı.

Uçakta kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz bilinmezken kimsenin kurtulmamış olma ihtimali endişe yaratıyor.

Uçaktakilerin aileleri ve yakınları, Guangzhou havalimanında beklemeye başladı.

Boeing 737 tipi uçağın üç dakika içinde binlerce metreden düştüğü belirtildi.