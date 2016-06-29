13 yılda 49 ilde 922 kişi DSİ kanallarında boğuldu!

Türkiye'nin 49 ilinde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarında 13 yılda toplam 922 kişinin hayatını kaybettiği, 235 ölümle Adana'nın ilk sırada yer aldığı açıklandı.

Adana Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğü'nce yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşa edilen tesislerin yerleşim yeri içerisinde bulunan kısımlarında can güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak korkuluk, tel çit ve ikaz levhaları gibi koruyucu yapılar projelendirilerek inşa edildiği, işletme aşamasında ise bakım ve onarımlarının gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

DHA'nın haberine göre, tesislerin inşa edildiği yıllarda yerleşimin olmadığı vurgulanan açıklamada, "Zaman içerisinde yoğunlaştığı bölgelerde kanal ve depolama tesislerinde akan ya da durağan su kütleleri ile tesislere ulaşım yolu olarak kullanılan servis yollarının maksatları haricinde kullanılması bölge halkının can güvenliği açısından risk oluşturabilmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü'nce inşa edilen tesislerimizde alınan tüm önlemlere rağmen son 13 yılda 49 ilde, 922 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, Boğulma vakalarının yüzde 78'i Adana, Şanlıurfa, Konya, Osmaniye, Mersin, Samsun, Aydın, Van, Elazığ ve Eskişehir'de meydana gelmiş ve bu kentlerde 719 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

En çok ölüm Adana'da

En çok boğulmanın 235 olayla Adana'nın başı çektiği vurgulanan açıklamada, Şanlıurfa'da 132, Konya 113, Osmaniye'de 67, Mersin'de 41, Samsun'da 36, Aydın'da 36, Van'da 20, Elazığ'da 20 ve Eskişehir'de 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Belirtilen illerimizde vakalarının fazla olmasının sebepleri, tesislerimizin yoğunluğu, yazın sıcaklığın diğer bölgelere göre fazla olması, sosyal ve kültürel yapıdır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilerek işletmeye açılmış özellikle depolamalı tesisler ile sulama tesislerinin ilerleyen zaman içerisinde yerleşim yeri içerisinde kalması sebebiyle servis yollarının ulaşım yolu olarak kullanılması ve gerek trafik kazaları, gerekse serinlemek maksatlı yüzme eylemleri neticesinde boğulma vakaları yaşanmaktadır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce inşa edilen baraj, gölet regülatör ve sulama kanalı gibi tesislerde uyarıcı ve ikaz levhalarının yanı sıra fiziki engel mahiyetinde yapılar inşa edilmesine karşın maalesef suya girme ve boğulma vakaları yaşanmaya devam etmektedir. Adana'da motorize polis ekipleri görevlendirilmiş, fiziki tedbirler alınmış olmasına karşın, yüzmek maksadıyla suya giren çocuklar görülebilmekte, İdaremizce tesis edilen koruyucu güvenlik tedbirlerine zarar vermek suretiyle müdahale eylemleri yapılarak suya girilebilmektedir.

Toplumsal bilinci arttırmak maksadıyla Kamu Spotu hazırlanarak, tüm yerel televizyonlara yayımlanması maksadıyla gönderilmiş ve ulusal kanallarda zorunlu yayın olarak yayımlanması için gerekli yazışmalar yapılmıştır. İdaremizin gerekçeleri belirtilerek İçişleri Bakanlığı'na ilettiği talep neticesinde, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliği, DSİ tesislerinde yüzmek ve serinlemek maksadıyla suya girmenin emre aykırı davranış olarak belirlenmesi ve uymayanlara idari yaptırım cezası uygulanması hususunda talimatlandırılmıştır.

Ebeveynler ve okullarda öğretmenler tarafından suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu konusunda çocukların eğitilmeleri ve Cuma vaazlarında Vaizlerden bu konuda cemaate telkinde bulunmaları istenmiştir.