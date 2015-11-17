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Spor

13 yıl yedek bekledi en sonunda ilk 11'de oynadı

İngiltere'de futbol hayatını sürdüren kaleci James Bittner, en son 16 Mart 2002'de ilk 11'de forma giymişti

17 Kasım 2015 15:24

İngiltere 2. Ligi'nde geçtiğimiz cumartesi günü oynanan York City-Plymouth Argyle karşılaşması futbol tarihinin en ilginç hikayelerinden birine sahne oldu.

Uzun yıllar İngiltere alt liglerinde oynadıktan sonra geçtiğimiz yıl 2. Lig ekibi Plymouth'a transfer olan kaleci James Bittner, York City deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı. 33 yaşındaki Bittner böylece tam 4 bin 991 gün sonra bir lig maçında ilk 11 oynama şansına erişti.

Bittner en son 16 Mart 2002'de Bournemouth takımının formasını giyerken Tranmere ile 0-0 sona eren maçın ilk 11'inde forma giymişti.

4 bin 991 gün...

13.5 yıl
713 hafta
166 ay

James Bittner'in ilk 11'de oynadığı maçta Plymouth Argyle, deplasmanda York City'yi 2-1 yenmeyi başardı.

Bittner en son ilk 11'de oynadığı Bournemouth'tan sonra 11 takımın formasını giydi

2002-2003 Queens Park Rangers 
2003–2005 Exeter City 
2005–2006 Torquay United 
2006–2007 Woking
2007–2010 Salisbury City 
2008- Chippenham Town (Kiralık)
2010–2012 Forest Green Rovers 
2012–2013 Hereford United 
2013 Newport County 
2013–2014 Salisbury City
2014–? Plymouth Argyle

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