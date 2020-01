13 yıl yapımı süren Keçiören Metrosu açıldı

Keçiören Metrosu'nun açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "9 kilometrenin üzerinde bir hattan bahsediyoruz, 50 bini bulacak, yılda 270 milyon yolcu taşıyacak kapasiteye ulaşacak" dedi.

Başbakan Yıldırım'dan sonra konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Keçiören Metrosu'nun 15 Ocak'a kadar ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Bugün nüfusu 1 milyonu bulan Keçiören'in heyecanla beklediği bir hizmeti, Keçiören metronun açılışını yapıyoruz. Bugün Ankara için çok önemli bir gün. Böyle mutlu bir günde sizin huzurlarınızda bu açılışı gerçekleştirmek bizim için mutluluk vesilesi.

Geçtiğimiz mayıs ayında Osmanlı çarşısının açılışını yaptık, Ağustos'ta Keçiören metrosunun test sürüşünü gerçekleştirdik. Şimdi de bu bölgenin trafik yükünü hafifletecek Keçiören'de, Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak önemli bir eseri açıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım bu metro biraz uzadı, başlamasıyla bitmesi 13 yılı buldu. Sizin başbakanlığınız döneminde bu Ankara'nın üç hattının Kızılay-Sincan, Batıkent-Sincan ve Keçiören metrolarının büyükşehir belediyesinden Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmesi konusunda bir talep vardı. Ulaştırma Bakanlığı'nın aslında bir görevi yoktu.

Yılda 270 milyon kişi

İyi hatırlıyorum Elmadağ'daydık, siz büyükşehir belediye başkanımız. Cemil Bey, Ali Bey ve diğer Ankara milletvekilleri bu konuda sizi bilgilendirdiler ve siz de orada talimat verdiniz. Bunları devralalım ve yapalım diye. Sonra biz bunun için kanun çıkardık. Ondan sonra da bu çalışmalar başladı. İki hattı daha önce açtık, şimdi de Keçiören hattını açıyoruz. 9 kilometrenin üzerinde bir hattan bahsediyoruz, 50 bini bulacak, yılda 270 milyon yolcu taşıyacak kapasiteye ulaşacak.

Sistem buna göre dizayn edildi. Geçenlerde bunun test sürüşüne geldiğimizde birisi bana dedi ki; o zaman Ulaştırma Bakanlığı görevindeydim. Sayın Bakanım dedi, bizim buradaki Keçiören metrosu gençler arasında önemli bir söyleme dönüştü. "Aşkımız Keçiören metrosu gibi olsun, ama hiç bitmesin" Bundan doğrusu çok etkiledim, ama gençler için de tavsiyem var, "Aşkımız bitmesin devam etsin, ama Keçiören metrosu bitti". Hayırlı olsun.

"Gazino durağı Şehitler İstasyonu oldu"

Bu metronun başladığı yer, "Gazino" diye bir yer. Keçiörenlilerin, Ankaralıların 15 Temmuz'da gösterdikleri o kahramanlıkların bir karşılığı olarak Keçiören belediyemiz ve vatandaşlarımızın talebiyle Gazino durağının adı Şehitler İstasyonu oldu, meydanın adı Şehitler Meydanı oldu.

Sayın Cumhurbaşkanım, bu hattın hizmete girmesiyle birlikte raylı sistem 63 kilometreye ulaştı. Ankara için helali hoş olsun. Ankaralılar bunu hak ediyor. Sayın Cumhurbaşkanım, doğrusu sizin AK Parti hükümetleri göreve başladığından beri söylediğiniz bir şey vardır; su medeniyettir, yol medeniyettir. Medeniyetin gereğini yapmak lazım. Allah'a şükür yurdun her köşesini bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanım, havayolunu halkın yolu haline getirdik. Bütün vatandaşlarımız, işçisi emeklisi uçakla seyahat etmenin konforunu yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Türkiye'nin hızlı tren özlemini de yine sizin döneminizde giderdik. Ankara merkezde hızlı tren hatları bir yandan İstanbul'a Eskişehir'e Konya'ya tamamlandı. Şimdi de Sivas'a, İzmir'e çalışmalar devam ediyor. 2019'da da inşallah bunları tamamlamış olacağız.

Hızlı trenle seyahat etmenin rahatlığını, konforunu, bu güzel trenlerle gerçekleştirmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, her şehrimiz bizim göz bebeğimizdir. Ankara Anadolu medeniyetlerinin kavşağıdır. Başkenttir. siyasetin, devletin merkezidir. Başkenti turizmden sağlığa, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar hayata geçirdiğimiz projelerle yeniden ayağa kaldırıyoruz. Dünyanın tanıdığı bir mega kent haline getiriyoruz. Geçtiğimiz ekim ayında Ankara'ya Avrupa'nın üçüncü büyük hızlı tren garının da açılışını gerçekleştirdik. Ankaralılar artık dünyanın önemli başkentlerinden birinde yaşadıklarını çok daha iyi anlıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli Ankaralılar. Tarihimiz güçlü, kültürümüz zengin, potansiyelimiz büyük. Ülkemiz, şehirlerimiz, siz vatandaşlarımız her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyorsunuz. Biz bu hizmetleri neden yapıyoruz, vatandaşımızın yüzü gülsün, yaşam kalitesi daha da artsın... Zat-ı aliniz başta olmak üzere sizin ekibiniz olarak bizler 15 yıl boyunca gece-gündüz demeden çalışıyoruz ve bu hizmetleri vatandaşlarımıza kazandırıyoruz. Sadece çalışmadık sayın cumhurbaşkanım, ayrıca Türkiye'de demokrasiyi yok etmeye çalışan vesayet odaklarının da kafalarını eze eze geliyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde en büyük değişimi de AK Parti iktidarında milletimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Anayasada yapacağımız değişikliklerle vesayet rejimi tarihin derinliklerinde kaybolup gidecek. Milletin iradesi, milletin kararı her daim geçerli olacak. Yeter artık söz milletindir, yeter artık karar milletindir. Milletin kararının üstünde başka hiçbir karar tanımıyoruz. Değerli cumhurbaşkanım, sevgili Ankaralılar, bu duygu ve düşüncelerle yeni bir hizmetin açılışında duyduğumuz heyecanı siz Ankaralılarla paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Bu eserin bugünlere gelmesinde birçok kurumun, kişinin katkısı var, hizmeti var. En başta sizin talimatınız, bu işlerin bu hale gelmesinin önünü açtı. Bakanlığım döneminde özellikle Altyapılar Genel Müdürü ve arkadaşları gece-gündüz gayret ettiler.