13 yıl sonra özgürlüğüne kavuşan Britney Spears: Banka kartına sahip olmak, kendi anahtarlarını taşımak gibi küçük şeylere minnettarım

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Şarkıcı Britney Spears, 13 yıl süren vasilik sürecinin sona ermesiyle, hayatının kontrolünü yeniden eline alarak yaşadığı mutluluğu anlattı. Spears, kredi kartını kullanabilmek, kendi araba anahtarlarının olması gibi küçük şeylerden minnettar olduğunu söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, şarkıcı Britney Spears bu hafta mahkemenin 13 yıllık vasilik sürecini sonlandırması üzerine Twitter hesabından uzun bir video yayımladı.

Videoda Spears “13 yıldır vasilik içindeyim. İçinde bulunmak istemediğiniz bir durumun içinde olduğum uzun zaman oldu. Bu nedenle her gün arabamın anahtarlarına sahip olabilmek, bağımsız olabilmek ve bir kadın gibi hissedebilmekten mutluyum. Banka kartına sahip olmak, nakit para görmek… Bu küçük şeyler” dedi.

Spears, özgürlüğü için başından bu yana mücadele veren hayranları ve Free Britney hareketine de teşekkür etti ve şöyle dedi: “Uzun süre susturulmuş ve tehdit altındaydım, sesimi çıkarı bir şey söyleyemiyordum. Siz benim hayatımı kurtardınız” dedi.

Spears, kendi yaşadığı sürecin vesayet sisteminde reform konusunda ışık tutmasını umduğunu söyledi.