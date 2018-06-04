13 yıl kulüp başkanlığı yapan HDP'li Doğan'dan 'Fenerbahçe' yorumu: Antepspor'da da değişim oldu ama...

13 yıl Gaziantepspor Kulüp başkanlığı yapan HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan, 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak Ali Koç'un başkan seçildiği Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Kongresi’ni değerlendirdi. Doğan, Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık iktidarının sona ermesinin kamuoyunda değişim işareti olarak yorumlanmasına ilişkin ”Değişim doğaldır, normaldir ama her değişimin altında nasıl inşa edileceği önemli. Antepspor'da da değişim oldu ama amatör kümeye gidiyor” değerlendirmesinde bulundu. Doğan, siyaset ile futbol kulübündeki değişimin aynı şey olmadığına dikkat çekti.

Fenerbahçe Kongresi’nden sonra sosyal medyada, 24 Haziran seçimlerine göndermede bulunarak yapılan değişim beklentileri konusunda HDP’li Doğan, “ Siyasetteki değişim o kadar kolay değil, futbol kulübündeki değişim kadar kolay değil” dedi. Doğan, HDP’nin 24 Haziran seçimlerinde barajı rahatlıkla aşacağını ve başarılı olacağını ifade etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım'ı geçen Ali Koç, Fenerbahçe'nin 33. başkanı oldu. Ali Koç’un, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini aldığı kongrede, Aziz Yıldırım 4 bin 644 oyda kaldı. Aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü Kongre üyesi olan HDP İstanbul Milletvekili ve 13 yıl Gaziantepspor Kulüp Başkanlığı yapan Celal Doğan’ın konuya ilişkin T24’e yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“ Futbolda dün yoktur, bugün vardır”

"20 yıllık bir geçmiş var Aziz Bey’in. Futbolda dün yoktur hep bugün vardır. Spor kulübü dendiği vakit futbol olarak bakılıyor, herkesin gözü futbolda. Başarı endeksli bir anlayış isteniyor. Yoksa Aziz Bey’in 20 yılda yaptıkları muhalifleri de söylüyor, Türkiye’de hiç kimsede de tesis yokken tesis yaptı, Kimse de o kadar yokken 53 bin kişilik stat yaptı, Üniversite kurdular, geleceğin sporcuların yetişmesi için çok şey yapıldı ama vatandaşın daha doğrusu kulüpteki üyelerin bakışı futboldaki başarıya endeksli. Futbolda başarı yoksa diğerleri teferruat.

“Kongre sonucunu son iki yılda şampiyon olamamak değiştirdi”

Kongrede sonucu değiştiren bence son iki yılda şampiyon olmamaktır. Değişim doğaldır, normaldir ama her değişimin altında nasıl inşa edileceği önemli. Antepspor da değişim oldu ama amatör kümeye gidiyor. Değişim lafı güzel bir laf ama yerine ne koyacağınız, ne yaratacağınız önemli. Onu da beklemek lazım.

Bu değişim ile 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili bir bağlantı kurulabilir mi? sorusuna Doğan "Siyasetteki değişim o kadar kolay değil, futbol kulübendeki değişim kadar kolay değil. Siyasetteki değişim bununla bir ilgisi yok."

Doğan, HDP 24 Haziran'da barajı aşar mı sorusuna da "HDP başarılı olacaktır. Rahat barajı aşar" yanıtını verdi.