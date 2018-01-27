13 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, abisinin cenazesi sırasında bırakıldığı evde tecavüze uğradı

Ailesiyle birlikte 4 yıl önce Suriye'nin Halep kentindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen 13 yaşındaki M. Ş., abisinin cenazesi için gittikleri Bursa'da, evlerinde kaldığı yakınlarının tecavüzüne uğradı. Tecavüz sonucu hamile kalan M. Ş.'nin 3 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebek, 24 günlükken hayatını kaybetti.

Halep'ten kaçan Necma ve Fevyaz Şıkhani çifti ile 2'si kız 2'si erkek 4 çocuğu, 4 yıl önce Adana'ya yerleşti. Çiftin çocuklarından Abdullah Şıkhani çalışmak için gittiği Bursa'da, yaklaşık 9 ay önce trafik kazasında yaşamını yitirdi. Cenazeyi almak için Bursa'ya giden aile, zihinsel engelli kızları M. Ş.'yi de oradaki bir yakınlarına teslim etti. Cenaze işlemlerini yaptıran aile bireyleri, emanet ettikleri kızlarını almak için gittiklerinde çocuğun tecavüze uğradığını öğrendi. Ailenin şikayeti üzerine polis, soruşturma başlattı. Ailesiyle birlikte Adana'ya dönen M. Ş.'nin bir süre sonra hamile olduğu anlaşıldı. Küçük kız, 3 Ocak'ta Adana Şehir Hastanesi'nde 3 kilo 200 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Doğum sonrası anne Necma Şıkhani'nin bakımını yaptığı bebek, bugün sabah saatlerinde hareketsiz kalınca aile sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerince bebeğin öldüğü belirlendi. Şüpheli ölüm üzerine polis, soruşturma başlattı. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edilerek Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi.

DNA örnekleri alındı

Bebeği ölen M. Ş.'nin annesi Necma Şıkhani, çocuğunun zihinsel engelli olduğunu, tecavüz sonucu hamile kaldığını belirterek sorumluların cezalandırılmasını istedi. Ağabey Eyman Şıkhani de, kardeşinin tecavüze uğradığını anlatarak yardımcı olunmasını istedi. Savcılık talimatıyla bebekten, anneden ve Bursa'da tecavüzle suçlanan kişiden DNA örneği alınırken soruşturma sürüyor.