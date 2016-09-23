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13 yaşındaki yeğenini taciz eden 55 yaşındaki adamı dövüp, kameraya aldı

Sakarya’da yaşayan 55 yaşındaki E.K.'nın, 13 yaşındaki kıza, cinsel içerikli mesajlar attığı belirlendi

23 Eylül 2016 20:19

Sakarya’da, 13 yaşındaki yeğenine sosyal medyadan cinsel tacizde bulunan 55 yaşındaki şahsı, çağırdığı buluşma yerinde copla döven küçük kızın akrabası, bu anları cep telefonu kamerasıyla da kayda aldı. 

Edinilen bilgiye göre, Sakarya’da esnaflık yapan 55 yaşındaki E.K., sosyal paylaşım sitesinden irtibata geçtiği 13 yaşındaki kıza, cinsel içerikli mesajlar atmasının ardından buluşma ayarlaması için teklifte bulundu.

Küçük kızın durumu akrabasına söylemesi üzerine, sosyal paylaşım sitesinden kızın ağzından E.K. ile konuşmaya başlayan akraba, şahıs ile bir buluşma ayarlayarak, verilen adrese yeğeni ile birlikte gitti. Buluşma yerine gelen E.K., otomobiliyle kızın yanına yanaşarak araca binmesini isterken, arkadan gelen aracın korna basmasıyla şüphelenip kaçtı.

Kızın akrabası aracı durdurarak, adamın araçtan çıkmasını istedi ancak E.K. kendisini araca kilitleyip, kornaya basarak çevredekilerden yardım istedi. Aracın camının kırılmasıyla şahsa ulaşan öfkeli akraba, elindeki copla E.K.'yi dövdü. E.K. kanlar içerisinde kalırken, bu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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