13 yaşındaki ‘romantik’ çocuk, hırsızlık için girdiği villada mum yakıp şarap içti!

Bursa’da 13 yaşındaki küçük hırsız S.A., girdiği bir villada mum yakıp şarap içti. Evden yaklaşık 250 TL çalan hırsızın suçu 10 gün sonra “O yazlığa giren bendim” demesiyle ortaya çıktı.

Habertürk’ün haberine göre, hakkında bir yığın hırsızlık suçundan dosyası bulunan 13 yaşındaki S.A, bu kez İstanbul'un meşhur bir pastanesinin eski sahibi olan Mustafa Taşçıoğlu'nun Çampınar köyünde bulunan yazlığına pencereden girdi.

Olay 10 gün önce meydana geldi. Ev sahibinin İstanbul'da olduğu bir sırada yazlığın penceresinden giren S.A., dolap ve çekmeceleri karıştırarak bulduğu 250 TL'ye yakın parayı aldı. Ardından buzdolabına yönelen S.A., gördüğü şarap şişesini alarak açtı ve içmeye başladı. Bununla da yetinmeyen S.A, etraftaki mumları da yaktı ve romantik bir gece geçirdi.

S.A., köyde yaşayan birine, "O yazlığa giren bendim" dedi. Evin yedek anahtarını da aldığı öğrenilen şüpheli, jandarmaya teslim edildi. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen S.A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.