13 yaşındaki Reyhan ABD'deki tren kazasında hayatını kaybetti

ABD'nin Virginia eyaletinde 13 yaşındaki Reyhan Safoğlu, ağabeyi Barış Safoğlu ile Clifton bölgesindeki Hemlock Overlook Bölgesel Parkı'nda yürüyüş yapıyordu. Parktan geçen raylara çıkan küçük kız gelen treni son anda fark etti ancak kaçamadı. 13 yaşındaki kız olay yerinde can verdi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Reyhan Safoğlu, Virginia eyaletinde hizmet veren VRE trenlerinden birinin Clifton bölgesi yakınlarında kendisine çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Anne Emel Safoğlu, yaptığı açıklamada, kızını hep korkusuz ve sevgi dolu gülüşüyle hatırlayacağını dile getirerek "Bu kimsenin suçu değildi, sadece kızımın kaderi böyleymiş. O hayat dolu biriydi" diye konuştu.

Safoğlu'nun, ağabeyi Barış Safoğlu ve kuzeni Michael Lorentz ile yürüyüş yapmak için Clifton bölgesindeki Hemlock Overlook Bölgesel Parkı'na gittiği, burada parkın içinden geçen tren raylarına çıkan Safoğlu'nun, treni son anda fark etmesine rağmen kaçamadığı belirtildi.

Cenaze namazı Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) kılınan Safoğlu, ailesi ve yakınları tarafından defnedildi.