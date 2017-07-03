T24 LogoT24 Logo
Gündem

13 yaşındaki Reyhan ABD'deki tren kazasında hayatını kaybetti

Anne Emel Safoğlu, kızını hep korkusuz ve sevgi dolu gülüşüyle hatırlayacağını belirtti

03 Temmuz 2017 11:47

ABD'nin Virginia eyaletinde 13 yaşındaki Reyhan Safoğlu, ağabeyi Barış Safoğlu ile Clifton bölgesindeki Hemlock Overlook Bölgesel Parkı'nda yürüyüş yapıyordu. Parktan geçen raylara çıkan küçük kız gelen treni son anda fark etti ancak kaçamadı. 13 yaşındaki kız olay yerinde can verdi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Reyhan Safoğlu, Virginia eyaletinde hizmet veren VRE trenlerinden birinin Clifton bölgesi yakınlarında kendisine çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Anne Emel Safoğlu, yaptığı açıklamada, kızını hep korkusuz ve sevgi dolu gülüşüyle hatırlayacağını dile getirerek "Bu kimsenin suçu değildi, sadece kızımın kaderi böyleymiş. O hayat dolu biriydi" diye konuştu.

Safoğlu'nun, ağabeyi Barış Safoğlu ve kuzeni Michael Lorentz ile yürüyüş yapmak için Clifton bölgesindeki Hemlock Overlook Bölgesel Parkı'na gittiği, burada parkın içinden geçen tren raylarına çıkan Safoğlu'nun, treni son anda fark etmesine rağmen kaçamadığı belirtildi.

Cenaze namazı Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) kılınan Safoğlu, ailesi ve yakınları tarafından defnedildi. 

ETİKETLER

Reyhan SafoğluVirginiatrenHemlock Overlook Bölgesel ParkıABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24